Канчельскис: «Спартаковцы играли без ворот, так может любая команда»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Динамо» в Премьер-Лиге (0:1).

«Спартак» заявил, что они играли лучше «Динамо». Да, они контролировали мяч, но без опасных моментов. Динамовцы создали голевые моменты и заслуженно победили.

Как можно на всю страну заявлять, что играли лучше «Динамо», когда это не так? Во что они были лучше, в настольный футбол или в Playstation? Да, владели мячом, это хорошо, но спартаковцы играли без ворот, так может любая команда. Футболисты даже не могут признать поражение по делу.