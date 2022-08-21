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Канчельскис: «Спартаковцы играли без ворот, так может любая команда»

сегодня, 13:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Динамо» в Премьер-Лиге (0:1).

«Спартак» заявил, что они играли лучше «Динамо». Да, они контролировали мяч, но без опасных моментов. Динамовцы создали голевые моменты и заслуженно победили.

Как можно на всю страну заявлять, что играли лучше «Динамо», когда это не так? Во что они были лучше, в настольный футбол или в Playstation? Да, владели мячом, это хорошо, но спартаковцы играли без ворот, так может любая команда. Футболисты даже не могут признать поражение по делу.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:57
Видимо, Канчельскис не смотрел матч, раз не видел моментов и опасности у ворот Динамо. Понятное дело, что 3 штанги - это моменты посерьёзнее, но тем не менее.

И вообще Канчельскис уже поднадоел своим занудством.
Прилип к Спартаку как банный лист - лавры Мостового не дают покоя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:41
Взяли курс к десятому месту...
Гость
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