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Игонин: «У „Спартака“ всё равно по‑прежнему идёт формирование команды»

сегодня, 13:51
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин после матча «Динамо» и «Спартака» (1:0) оценил перспективы «красно-белых» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Как часто в таких случаях бывает: команда идет на первом месте, все хорошо, все молодцы — тренер, руководство, игроки. Все прекрасно. В таком состоянии отлично выходить на следующую игру, давать интервью, о чем‑то думать, мечтать, планировать. Но ведь у «Спартака» все равно по‑прежнему идет формирование команды с новым тренером. И вообще у него много чего нового. И многое еще будет заново. А чтобы построить команду и понять, кто из себя что на самом деле представляет, нужно пройти через проблемы. В том числе — поражения. Поэтому говорить сейчас, что у «Спартака» классный тренер и все хорошо, я бы не торопился. Как команда пройдет, допустим, тяжелый период, если он случится, из этого и можно будет делать вывод относительно конкурентоспособности «Спартака».

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