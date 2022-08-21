В ЦСКА охарактеризовали Карраскаля

Тренер ЦСКА охарактеризовал футболиста «армейцев» Хорхе Карраскаля.

Лидер — да, однозначно. В нашем чемпионате мало таких игроков. Хорхе смело лезет в обводку и чаще обыгрывает, чем теряет мяч. Его креатив в атаке вносит сумятицу в ряды соперника: когда он обыгрывает одного, структура обороны ломается. Здесь уже играет роль опыт, мастерство. Карраскаль — интересный персонаж, но искренний и честный.

Он еще раздолбай по жизни. В хорошем смысле. По моему мнению, в хорошем игроке должна быть доля хулиганства, дерзости, спортивной наглости. Он любит наслаждаться жизнью, но это не говорит о том, что он позволяет себе делать неадекватные вещи. Он по‑спортивному злой.