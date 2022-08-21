Семин: «Переход Кварацхелии в „Наполи“ был идеальный»

Бывший главный тренер «Локомотива» отреагировал на успех в Серии А бывшего игрока московской команды .

Грузинский игрок забил три гола в двух первых матчах за «Наполи» в Серии А. Сегодня он отметился дублем в игре против «Монцы» (3:0).

Хвича забил два потрясающих по красоте и исполнению мяча. Первый — его коронный удар, который у него получается почти идеально. Второй — вообще шедевр, когда на замахе убрал. Все закономерно, потому что обводка — одно из лучших его качеств.

Он и в России прекрасно играл. С первого дня выделялся. Хоть и немного забивал, сколько у него отличных передач было. Сейчас он как раз использует эти козыри, за которые его и брали в «Наполи». Поменяли его потому, что результат уже известен. В какой-то мере Спаллетти бережет его.

Этот переход был идеальный. Ушел Инсинье, а Спаллетти взял игрока, которого он знает, именно на это место. Самое главное, что Лучано хочет и видит его на поле. Когда просто привозят пионера — ни для игрока, ни для тренера ничего хорошего не будет. Для Хвичи этот переход очень важный. Это только начало его карьеры. Буду держать за него кулаки.