Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Семин: «Переход Кварацхелии в „Наполи“ был идеальный»

сегодня, 22:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на успех в Серии А бывшего игрока московской команды Хвичи Кварацхелии.

Грузинский игрок забил три гола в двух первых матчах за «Наполи» в Серии А. Сегодня он отметился дублем в игре против «Монцы» (3:0).

Хвича забил два потрясающих по красоте и исполнению мяча. Первый — его коронный удар, который у него получается почти идеально. Второй — вообще шедевр, когда на замахе убрал. Все закономерно, потому что обводка — одно из лучших его качеств.

Он и в России прекрасно играл. С первого дня выделялся. Хоть и немного забивал, сколько у него отличных передач было. Сейчас он как раз использует эти козыри, за которые его и брали в «Наполи». Поменяли его потому, что результат уже известен. В какой-то мере Спаллетти бережет его.

Этот переход был идеальный. Ушел Инсинье, а Спаллетти взял игрока, которого он знает, именно на это место. Самое главное, что Лучано хочет и видит его на поле. Когда просто привозят пионера — ни для игрока, ни для тренера ничего хорошего не будет. Для Хвичи этот переход очень важный. Это только начало его карьеры. Буду держать за него кулаки.

Все новости
Геркус: «„Торпедо“ работает над новыми трансферами»
Сегодня, 21:37
Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»
Сегодня, 20:32
Аршавин: «Соперники видят ворота „Зенита“ лишь из бинокля»
Сегодня, 20:06
Федотов сообщил, что у Мойзеса есть сложности с адаптацией в ЦСКА
Сегодня, 18:59
Гайч хочет остаться в ЦСКА
Сегодня, 18:50
Талалаев: «Проиграли хорошей команде»
Сегодня, 18:01
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:50
Посмотрим что дальше будет
drug01
drug01
сегодня в 22:41
Отличный результат! Молодец....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:39
Вполне согласен с Палычем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 