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Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

сегодня, 20:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ.

«Торпедо» проиграл «Зениту» со счётом 0:2, нанёс только 1 удар мимо ворот. У «Зенита» 29 ударов, 12 в створ.

Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы. Это не футбол. Пыхтели, 90 минут оборонялись. «Зенит» мог играть в 10 нападающих – все равно люди за центр поля не переходят.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:17
Сыграли, как смогли, силы были слишком не равны
hjlzuf
hjlzuf ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 21:07
На какой лавке он сидит? Он уже три года как тренер.
Землянин
Землянин
сегодня в 20:48, ред.
То, что не запрещено, то разрешено. Греция - чемпионат Европы выиграла от обороны, на стандартах, угловых, выбив французов, португальцы, 105 минут глухо оборонялись с чехами, из группы вышли, не проиграв Испании и Португалии, уступив только единственный матч как раз России, в котором им уже был обеспечен плеофф и место не ниже второго 😂 в общем Победителей - не судят.

Дайте Торпедо такой же бюджет, тогда жалуйтесь и меряйтесь ...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:44
Люди с годами умнеют!Но это не про вову))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:38
сидеть на лавки и базар разводить Вова умеет..
Нет бы Добрым словом заступиться за фк " ТОРПЕДО..."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:33
Играли они неплохо...
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