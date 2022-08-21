Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ.
«Торпедо» проиграл «Зениту» со счётом 0:2, нанёс только 1 удар мимо ворот. У «Зенита» 29 ударов, 12 в створ.
Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы. Это не футбол. Пыхтели, 90 минут оборонялись. «Зенит» мог играть в 10 нападающих – все равно люди за центр поля не переходят.
Дайте Торпедо такой же бюджет, тогда жалуйтесь и меряйтесь ...
Дайте Торпедо такой же бюджет, тогда жалуйтесь и меряйтесь ...