Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

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сегодня, 20:32

Бывший полузащитник «Зенита» остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ .

«Торпедо» проиграл «Зениту» со счётом 0:2, нанёс только 1 удар мимо ворот. У «Зенита» 29 ударов, 12 в створ.