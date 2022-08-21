Федотов сообщил, что у Мойсеса есть сложности с адаптацией в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал текущую адаптацию Мойсеса к новым для себя условиям.
Мойсес после перехода в ЦСКА отыграл 3 матча и отметился одной голевой передачей в матче с «Ахматом» (4:2).
Мы знали качества Мойзеса. Знали, что он добавит нам агрессии, скорости, мощи. Нужно ещё время для сыгранности, но это вопрос времени. Понятно, что есть сложности с адаптацией. Человек приехал с другой планеты. Вопрос акклиматизации стоит остро.
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Позвольте узнать с какой планеты прибыл парниша?)
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Позвольте узнать с какой планеты прибыл парниша?)
Инопланетян чтоле из другой галактики к нам принесла нелёгкая ❓😂
Инопланетян чтоле из другой галактики к нам принесла нелёгкая ❓😂