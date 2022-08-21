Федотов сообщил, что у Мойсеса есть сложности с адаптацией в ЦСКА

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21 августа 2022, 18:59

Главный тренер ЦСКА прокомментировал текущую адаптацию к новым для себя условиям.

Мойсес после перехода в ЦСКА отыграл 3 матча и отметился одной голевой передачей в матче с «Ахматом» (4:2).