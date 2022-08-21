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Федотов сообщил, что у Мойсеса есть сложности с адаптацией в ЦСКА

21 августа 2022, 18:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал текущую адаптацию Мойсеса к новым для себя условиям.

Мойсес после перехода в ЦСКА отыграл 3 матча и отметился одной голевой передачей в матче с «Ахматом» (4:2).

Мы знали качества Мойзеса. Знали, что он добавит нам агрессии, скорости, мощи. Нужно ещё время для сыгранности, но это вопрос времени. Понятно, что есть сложности с адаптацией. Человек приехал с другой планеты. Вопрос акклиматизации стоит остро.

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Шуnя771
Шуnя771
22 августа в 12:16
Человек приехал с другой планеты. Вопрос акклиматизации стоит остро.
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Позвольте узнать с какой планеты прибыл парниша?)
112910415
112910415
22 августа в 05:05
с других планет лучше не брать
RamonCSKA
RamonCSKA
21 августа в 21:00
Под адаптацикй он имел ввиду сбросить вес, где он играл можно было и в такой форме играть
Землянин
Землянин
21 августа в 20:18, ред.
Человек приехал с другой планеты 🙄 ну не с Марса же
Инопланетян чтоле из другой галактики к нам принесла нелёгкая ❓😂
oFANATo
oFANATo
21 августа в 19:58
Ничего ...пообвыкнется...
SHMEL258
SHMEL258
21 августа в 19:49
Ничего страшного, не он первый. Всех с тяжелой трудовой победой!
pomor45
pomor45
21 августа в 19:34
Инопланетянин, оказывается, поэтому время адаптации - это вопрос времени.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 августа в 19:27
Сегодня Мойсес выглядел неплохо.
shlomo
shlomo
21 августа в 19:01
Посмотрим на него когда пройдет адаптация
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 августа в 19:00
Надо помочь негритёнку...
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