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Гайч хочет остаться в ЦСКА

сегодня, 18:50

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своих перспективах в российском клубе.

«Хочу остаться в ЦСКА. Есть слухи про Турцию и Мексику, да. Но мне хорошо здесь с ребятами. Мне все нравится. Я стараюсь, работаю, хочу играть больше», — сказал Гайч.

Гайч отыграл 5 минут в матче против «Ахмата», заменив травмированного Антона Заболотного. Он появился на поле в футболке ЦСКА впервые с 26 августа 2021 года. На счету Гайча 20 матчей за ЦСКА и 1 гол.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:53
Сегодня свои пять минут не провалил, удачно обводил и пробил. Нужно ещё смотреть его. Федя вон как преобразился в аренде, может и Гайич прибавил.
112910415
112910415
сегодня в 19:50
ну ничего же не получается ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:28
Лучше продать хоть за какие нибудь центы на пиво.
makkie
makkie
сегодня в 19:01
Врунишка, спит и видит как бы свалить.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:54
Это просто слова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
ПочтаРоссы платят!...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:52, ред.
Да уже все лавки отполированны , пора домой. )
И Антона Заболотного забирай .
Гость
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