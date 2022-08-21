Гайч хочет остаться в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своих перспективах в российском клубе.
«Хочу остаться в ЦСКА. Есть слухи про Турцию и Мексику, да. Но мне хорошо здесь с ребятами. Мне все нравится. Я стараюсь, работаю, хочу играть больше», — сказал Гайч.
Гайч отыграл 5 минут в матче против «Ахмата», заменив травмированного Антона Заболотного. Он появился на поле в футболке ЦСКА впервые с 26 августа 2021 года. На счету Гайча 20 матчей за ЦСКА и 1 гол.
И Антона Заболотного забирай .
И Антона Заболотного забирай .