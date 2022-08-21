Гайч хочет остаться в ЦСКА

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сегодня, 18:50

Нападающий ЦСКА рассказал о своих перспективах в российском клубе.

«Хочу остаться в ЦСКА . Есть слухи про Турцию и Мексику, да. Но мне хорошо здесь с ребятами. Мне все нравится. Я стараюсь, работаю, хочу играть больше», — сказал Гайч.