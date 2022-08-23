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Кудряшов: «Не думаю, что у Дзюбы будут проблемы с адаптацией в Турции»

вчера, 10:13

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился мнением о будущем нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

Его ожидает привлекательный, интересный, зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол, тут меньше тактики, нежели в России. Все команды, независимо от того, какое место занимают в таблице, заточены на атаку, хотят радовать своих болельщиков забитыми мячами. Были случаи, что если какая‑то команда дома играла от обороны, зрители были недовольны и гнали вперед.

Главная особенность всех команд — хорошие контратаки. Во всех командах отличные вингеры, и после потери мяча следуют молниеносные контратаки, много голов забивается после перехватов.

Легко ли россиянину адаптироваться в Турции? Для меня не было особых сложностей с тем, чтобы адаптироваться, тем более в Анталье, где много наших соотечественников и русскоговорящих людей. Не думаю, что у Артема, как и у Магомеда Оздоева, возникнут проблемы с адаптацией, в футбольном плане тоже.

Динамика и скорости, на мой взгляд, здесь выше (чем в России). Что касается Артема, то если футболист хочет играть, то ему придется привыкать к скоростям и требованиям, которые предъявляют в «Адана Демирспор».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:44
Проблемы с адаптацией будут только в том случае, если ему завязать руки сзади…)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:59
Дзюба - имя нарицательное...
Это Образ Жизни...
Позитив...Юмор...приключения и событийность....

У Дзюбы априори не может быть проблем с адаптацией...он и есть наискорейшая адаптация...
Если только у Турции не возникнет проблем с адаптацией...к Дзюбе...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:06
Не понимаю, о чём речь по поводу проблем с адаптацией. Он же не на ПМЖ уехал.
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 12:05, ред.
Меньше тактики чем в России (с) сказал человек из РПЛ :)) просто разрыв шаблонов :)) тактики :)))

Конечно не будет проблем с адаптацией, all Inclusive, Эфес, пляж...собственно все привычное для наших недофутболистов.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:27
Отличный парень и онанист !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:24
Да нормальный он парень, закидоны есть у многих.
Гость
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