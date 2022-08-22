Свищев: «Интеграция в российский футбол — здравое желание крымских клубов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию, что делегация ФНЛ в ближайшее время посетит Крым, чтобы оценить готовность местных клубов к интеграции с Россией.

Крымские клубы давно готовы к такому шагу. Там работают и детские школы, и профессиональные команды. Интеграция в российский футбол — их абсолютно здравое желание. Они хотят выходить на более высокий уровень.