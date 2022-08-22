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Свищев: «Интеграция в российский футбол — здравое желание крымских клубов»

сегодня, 21:03

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию, что делегация ФНЛ в ближайшее время посетит Крым, чтобы оценить готовность местных клубов к интеграции с Россией.

Крымские клубы давно готовы к такому шагу. Там работают и детские школы, и профессиональные команды. Интеграция в российский футбол — их абсолютно здравое желание. Они хотят выходить на более высокий уровень.

В Крыму собирается большой футбольный форум, будет обсуждаться работа в условиях санкций и многое другое. Эта тема злободневная, необходимо принимать решение по этой ситуации. Знаю, что туда поедет и делегация министерства спорта и люди из РФС, я тоже поеду туда завтра. Так что нужно решать вопрос с нашими молодыми спортсменами там, которые хотят понимать свою перспективу развития.

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