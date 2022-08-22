Черданцев назвал временем упущенных возможностей эру Федуна в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает главной проблемой Леонида Федуна в «Спартаке» отсутствие эффективного менеджмента.

Эра Федуна в «Спартаке» — это время упущенных возможностей. В финансовом смысле у клуба было все, чтобы добиваться более высоких результатов. Можно просто открыть список трансферов при Федуне с 2004 года и увидеть, что за это время было потрачено около 400 млн евро только на покупку игроков.

Главная проблема Федуна в «Спартаке» заключалась в отсутствии эффективного менеджмента и нормальной рабочей обстановки. Ему так и не удалось создать классную команду управленцев в клубе. За все эти годы ни разу не было момента, когда все руководство было полностью на стороне тренерского штаба и целиком поддерживало его. Нередко люди, не имеющие отношения к спорту, вмешивались в работу спортивного директора или главного тренера. В таких нездоровых условиях любому профессионалу работать сложно. Тренеры при Федуне в команду приходили классные, но им постоянно мешали посторонние люди.