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Черданцев назвал временем упущенных возможностей эру Федуна в «Спартаке»

сегодня, 18:11

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает главной проблемой Леонида Федуна в «Спартаке» отсутствие эффективного менеджмента.

Эра Федуна в «Спартаке» — это время упущенных возможностей. В финансовом смысле у клуба было все, чтобы добиваться более высоких результатов. Можно просто открыть список трансферов при Федуне с 2004 года и увидеть, что за это время было потрачено около 400 млн евро только на покупку игроков.

Главная проблема Федуна в «Спартаке» заключалась в отсутствии эффективного менеджмента и нормальной рабочей обстановки. Ему так и не удалось создать классную команду управленцев в клубе. За все эти годы ни разу не было момента, когда все руководство было полностью на стороне тренерского штаба и целиком поддерживало его. Нередко люди, не имеющие отношения к спорту, вмешивались в работу спортивного директора или главного тренера. В таких нездоровых условиях любому профессионалу работать сложно. Тренеры при Федуне в команду приходили классные, но им постоянно мешали посторонние люди.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:02
Потому-что это всё арго, а "хрющи", "проводницы", "бакланы" и т.п. уже производные, к тому же оскорбительные.
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:59
В комментарии ни слова про навык восприятия или толкование юридических документов, а про отсутствие навыка чтения (так предложение составлено), отсюда и бан за оскорбление.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:59
Врядли внятно ответят, до сих пор не могу выяснить почему можно писать кони, орлы, волки, лебеди, быки а вот слово хрюща, не свинья даже а именно хрюща, наказывается, вместо внятного ответа бан.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:56
Чердак понял, что федун вчерашний день и получать от него уже не будет, теперь хочет войти в доверие новым хозяевам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:45
Убедительная просьба пояснить мне причину бана вчерашнего. Что оскорбительного есть в словесном обороте "при наличии навыков" ? Разве навыки восприятия юридических документов и их толкования у всех есть? Спасибо за ответ.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:33
Сейчас сообщество Спартака разделилось на два лагеря.
Одни говорят, что Федун очень много сделал клуба и возможно дальше будет ещё хуже.
Другие побежали за шампанским празднуя изгнание Федуна.
В принципе понять можно тех и других.
Федун много делал, но ещё больше делал ошибок.
А если подумать и представить, а какой бы был сейчас Спартак если в уже далёком 2004 Леонид Арнольдович не спас бы клуб от полного краха.

Так или иначе эта была целая эпоха и пока трудно Спартак без Федуна.
drug01
drug01
сегодня в 18:16
В историю Спартака он не вошёл!
3sjqkw276fsq
3sjqkw276fsq
сегодня в 18:15
Слишком много ошибок
Гость
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