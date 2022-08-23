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Гайич заявил, что не намерен покидать ЦСКА

вчера, 09:23

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об уходе легионеров из российских клубов.

Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.

Приостановлю ли я контракт? Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так.

Уйду ли я, если Гвардиола позовёт в «Манчестер Сити»? Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это (улыбается).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:55
гвардиола: не приглашу гайича, даже если он приостановит контракт с цска
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:39
Наёмники(кнехты),составлявшие массу при рыцарях,всегда при первых неудачах на поле брани позорно бежали.Это надо помнить всегда,при заключении контрактов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:30
Респект тебе за это !👍✊️
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:25
Кто то бежит без оглядки, а кого то не выгонишь и палкой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:46
Загнул Милан про Гвардиолу))))
ccb4yb6je4pe
ccb4yb6je4pe
вчера в 09:25
Больше работать надо
Гость
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