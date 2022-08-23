Гайич заявил, что не намерен покидать ЦСКА

Защитник ЦСКА высказался об уходе легионеров из российских клубов.

Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.

Приостановлю ли я контракт? Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так.