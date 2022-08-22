Орлов сравнил селекцию «Зенита» и «Спартака»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о селекции «Зенита» и «Спартака».
Считаю, надо отдать должное Семаку. Он здорово укомплектовался в межсезонье. Есть опции в атаке. Он выпускает Сергеева на замену — тот забивает. Мантуан внес вклад в победу над ЦСКА. А ведь есть еще Кузяев и Клаудиньо. Они же поправятся. Конкуренция на должном уровне. По качеству игры «Зенит» сейчас выше остальных. И прежде всего нужно говорить об удачной селекции. Есть скамейка. Родригао, Кассьерра, Мантуан. Питерский клуб идет правильным путем. А возьмите «Спартак»? Получил тяжелую травму Мозес — это потеря. Не дай бог, Промес окажется в лазарете… И что тогда? Кто будет тащить игру? Вопрос. А у «Зенита» есть резерв. Конечно, Клаудиньо тяжело заменить. Но пока без него команда Семака обыгрывает и ЦСКА, и «Торпедо». Голевые моменты все равно создаются!
Да тот же Спартак пыжится и сам себя называет конкурентом Зенита, но это всего лишь бахвальство и не более того.
Надо признать, что сейчас в РПЛ есть гегемон и есть все остальные.
Когда закончится гегемония Зенита? На данный момент это сложный вопрос. Другим командам сложно в финансовом плане бороться с Зенитом, так, что для начала надо сделать сыгранную команду с длинной скамейкой и потом уже на что то рассчитывать.
На сегодня я лично не вижу ни одной команды, которая может ровно пройти весь чемпионат и тем самым составить конкуренцию Зенита.
Да тот же Спартак пыжится и сам себя называет конкурентом Зенита, но это всего лишь бахвальство и не более того.
Надо признать, что сейчас в РПЛ есть гегемон и есть все остальные.
Когда закончится гегемония Зенита? На данный момент это сложный вопрос. Другим командам сложно в финансовом плане бороться с Зенитом, так, что для начала надо сделать сыгранную команду с длинной скамейкой и потом уже на что то рассчитывать.
На сегодня я лично не вижу ни одной команды, которая может ровно пройти весь чемпионат и тем самым составить конкуренцию Зенита.