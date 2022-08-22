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Орлов сравнил селекцию «Зенита» и «Спартака»

сегодня, 19:24

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о селекции «Зенита» и «Спартака».

Считаю, надо отдать должное Семаку. Он здорово укомплектовался в межсезонье. Есть опции в атаке. Он выпускает Сергеева на замену — тот забивает. Мантуан внес вклад в победу над ЦСКА. А ведь есть еще Кузяев и Клаудиньо. Они же поправятся. Конкуренция на должном уровне. По качеству игры «Зенит» сейчас выше остальных. И прежде всего нужно говорить об удачной селекции. Есть скамейка. Родригао, Кассьерра, Мантуан. Питерский клуб идет правильным путем. А возьмите «Спартак»? Получил тяжелую травму Мозес — это потеря. Не дай бог, Промес окажется в лазарете… И что тогда? Кто будет тащить игру? Вопрос. А у «Зенита» есть резерв. Конечно, Клаудиньо тяжело заменить. Но пока без него команда Семака обыгрывает и ЦСКА, и «Торпедо». Голевые моменты все равно создаются!

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 20:36
"Когда закончится гегемония Зенита?"
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Это зависит от Евросоюза. Если ЕС и правда откажется от российского газа, то вполне возможно, что Газпром перестанет СТОЛЬКО тратить на Зенит.
makkie
makkie
сегодня в 20:34
Орлов надувает щёки, хотя всем очевидно, что чемпион известен заранее.
Тягаться с Зенитом ни по составу, ни по возможностям, ни по админресурсу никто из клубов РПЛ и близко не может.
Boricku
Boricku
сегодня в 20:22
Владелец Спартака должен быть богаче газпрёма, иначе и смысла в рпль нет
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:21
Карпин к примеру обходится чисто российской селекцией и весьма неплохо, а уж Семаку предоставили бразильскую - так что Гена не надо особо бахвалится...
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 20:04
Когда закончится гегемония Зенита? На данный момент это сложный вопрос.
Вообще не сложный!
1) когда грЯзьпром уйдет из Зенита
2) Или найдётся спонсор для другого клуба не уступающий грЯзьпрому!

Второе скорее фантастика
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:38
Если честно, то как то не корректно сравнивать Зенит с другими клубами, особенно в плане селекции.
Да тот же Спартак пыжится и сам себя называет конкурентом Зенита, но это всего лишь бахвальство и не более того.
Надо признать, что сейчас в РПЛ есть гегемон и есть все остальные.
Когда закончится гегемония Зенита? На данный момент это сложный вопрос. Другим командам сложно в финансовом плане бороться с Зенитом, так, что для начала надо сделать сыгранную команду с длинной скамейкой и потом уже на что то рассчитывать.
На сегодня я лично не вижу ни одной команды, которая может ровно пройти весь чемпионат и тем самым составить конкуренцию Зенита.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 19:32
Вот четвёртого сентября и выяснится, у кого что лучше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:26
Ясно у кого больше денег.
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