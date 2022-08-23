Ари: «Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей»

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о карьерных перспективах своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы в клубе «Адана Демирспор».
Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей, его хорошо воспринимают в команде. Дзюба всегда занимает лидирующие позиции среди ребят. Поэтому уверен, что в Турции он тоже будет занимать лидирующие позиции, покажет хороший футбол.
и клубы норовил менять-
чуть что-отправит вагинально
родную маму вспоминать.
Он следовал всегда теории,
что надо попадать в истории.
и клубы норовил менять-
чуть что-отправит вагинально
родную маму вспоминать.
Он следовал всегда теории,
что надо попадать в истории.