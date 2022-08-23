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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Ари: «Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей»

вчера, 21:25

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о карьерных перспективах своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы в клубе «Адана Демирспор».

Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей, его хорошо воспринимают в команде. Дзюба всегда занимает лидирующие позиции среди ребят. Поэтому уверен, что в Турции он тоже будет занимать лидирующие позиции, покажет хороший футбол.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:38
Играл Артём оригинально
и клубы норовил менять-
чуть что-отправит вагинально
родную маму вспоминать.

Он следовал всегда теории,
что надо попадать в истории.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:32
С историей рукоблудства.
Гость
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