Ари: «Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей»

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о карьерных перспективах своего бывшего одноклубника в клубе «Адана Демирспор».

Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей, его хорошо воспринимают в команде. Дзюба всегда занимает лидирующие позиции среди ребят. Поэтому уверен, что в Турции он тоже будет занимать лидирующие позиции, покажет хороший футбол.