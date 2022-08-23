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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Эменике считает, что чемпионат Турции подходит Дзюбе

вчера, 11:16

Бывший футболист «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о будущем нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

Дзюба хороший парень и отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом.

Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд турецкой Суперлиги. Клубы не обращают внимание на возраст, будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Если он хорошо себя проявит, его вполне могут пригласить в один из ведущих клубов Турции.

Голы там будут даваться тяжело, потому что защитники будут плотно опекать, но я в него верю.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:57
Ходят слухи, что Локомотив до сих пор боится Эменике
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:33
Там его на руках носить будут
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:33
Дзюба ещё попылит.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:37
Да уж быстрее пусть заиграет где-нибудь
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:21
Ещё рано говорить
Гость
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