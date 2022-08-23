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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Насри хочет, чтобы Роналду перешёл в «Марсель»

вчера, 20:28

Экс-игрок сборной Франции Самир Насри считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду лучше перейти в «Марсель».

У меня есть идея для развития карьеры Роналду. Он мог бы разорвать договор с «Манчестер Юнайтед», полгода отдохнуть, а после этого перейти в «Марсель», чтобы выступать в Лиге чемпионов. Связка Роналду — Санчес в атаке… Это было бы здорово!

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 22:07, ред.
лучше уже рону остаться в мю и побороться за титулы в этом сезоне!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:06
Нари ерунду городит
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:00
Иди сам Насри в Марсель, а этого нарцисса там не надо?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:52
Думаю Рон будет не в восторге от такой идеи
протон
протон
вчера в 20:51
Было бы и в правду интересно, но вот по зп не думаю, что сойдутся.
Elliada
Elliada
вчера в 20:43
1. За что Насри так Марсель ненавидит?
2. Только идиот сейчас разорвет контракт перед ЧМ
3. Смысл зимой переходить в Марсель? Даже если Марсель выйдет из группы, то дальше 1/8 не пройдет. Получается балласт перейдет, чтобы сыграть 2 игры?
shur
shur
вчера в 20:42, ред.
...понятное дело из МЮ уже красиво уйти на пенсию не получится, так почему бы и нет?!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:37
Колобок то дело говорит!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:30
Самир может все что угодно хотеть....
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