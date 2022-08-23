Насри хочет, чтобы Роналду перешёл в «Марсель»

Экс-игрок сборной Франции считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» лучше перейти в «Марсель».

У меня есть идея для развития карьеры Роналду. Он мог бы разорвать договор с «Манчестер Юнайтед», полгода отдохнуть, а после этого перейти в «Марсель», чтобы выступать в Лиге чемпионов. Связка Роналду — Санчес в атаке… Это было бы здорово!