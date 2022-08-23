Каррера: «Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, как и в России»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.
Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России. Артем еще всем покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо.
Это уход Федуна из Спартака после 18 лет правления и дебют Дзюбы в турецком чемпионате.
И если рассматривать то действительно Федун наверное был самым популярным хозяином-президентом клуба, а Дзюба самым популярным футболистом РПЛ.
Причём оба были на футбольной карте РПЛ противоречивыми личностями как со своими поклонниками, так и с большой армией недоброжелателей.
Вот теперь самый популярный футболист будет штурмовать турецкие стадионы, а по самому популярному руководителю пока ничего не ясно, будет ли вообще его присутствие в футболе, скорее всего только в качестве болельщика.
Это уход Федуна из Спартака после 18 лет правления и дебют Дзюбы в турецком чемпионате.
И если рассматривать то действительно Федун наверное был самым популярным хозяином-президентом клуба, а Дзюба самым популярным футболистом РПЛ.
Причём оба были на футбольной карте РПЛ противоречивыми личностями как со своими поклонниками, так и с большой армией недоброжелателей.
Вот теперь самый популярный футболист будет штурмовать турецкие стадионы, а по самому популярному руководителю пока ничего не ясно, будет ли вообще его присутствие в футболе, скорее всего только в качестве болельщика.