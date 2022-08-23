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Каррера: «Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, как и в России»

вчера, 13:29

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России. Артем еще всем покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:10
такой же - нет !
строгие мусульманские нравы )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:57
Звёздность Дзюбе не пристала,
Артемон-звезда скандала.
memphis
memphis
вчера в 15:25
Если пойдет и там искать Наташ, то точно станет звездой
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:51
В российском футбольном пространстве пожалуй две новости номер один затмившие все остальные.
Это уход Федуна из Спартака после 18 лет правления и дебют Дзюбы в турецком чемпионате.
И если рассматривать то действительно Федун наверное был самым популярным хозяином-президентом клуба, а Дзюба самым популярным футболистом РПЛ.
Причём оба были на футбольной карте РПЛ противоречивыми личностями как со своими поклонниками, так и с большой армией недоброжелателей.
Вот теперь самый популярный футболист будет штурмовать турецкие стадионы, а по самому популярному руководителю пока ничего не ясно, будет ли вообще его присутствие в футболе, скорее всего только в качестве болельщика.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:41
Дааа... Главное чтобы видео не снимал... Иначе руку отрубят
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:36
Этого ему и желаю
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:36, ред.
Думали отдохнём от полена)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:34
Эти разговоры ему вредны
Гость
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