Каррера: «Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, как и в России»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о будущем нападающего «Аданы Демирспор» в чемпионате Турции.

Дзюба способен стать в Турции такой же звездой, какой он был в России. Артем еще всем покажет, что его рано списали со счетов! Он отличный нападающий, который забивает и заставляет команду играть хорошо.