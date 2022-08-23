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Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать „Спартак“ чемпионом»

вчера, 08:24

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определённое впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всё ещё очень молод и в последнее время тренировал в других странах. Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого.
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Все комментарии
makkie
makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 11:22, ред.
Да-да, Навасу заплатили )))
Ты сам себя слышишь вообще? Везде ищешь подвох!
makkie
makkie
вчера в 11:21, ред.
Вот такие как Навас говорят о чемпионстве Спартака, а потом все обвиняют болельщиков, мол навешали золотые медали раньше времени. Никто из адекватных людей ничего не празднует раньше времени.
Да и с Абаскалем нам только предстоит познакомиться. Пока он производит благоприятные впечатления и даёт результат. Но всё впереди, сезон длинный и сложный.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:32
Сесар Навас сам то понял, что сказал или ему заплатили?

Он не знает как Абаскаль работает, но оказывается способен сделать Спартак чемпионом. А это как он понял?
У Абаскаля есть качества, по которым его выбрали в Спартак?
Ну тогда встречный вопрос к Навасу. А он видел каких тренеров берёт Спартак и за какие качества, а потом их увольняет пачками?

А может у него семья в заложниках и поэтому он говорит весь этот бред, где логика сама себя исключает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:36
Об этом ещё рано говорить, пусть хоть пол пути пройдут
drug01
drug01
вчера в 09:24
Завели старую пластинку
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Способен но не в этом году!
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:16
Спартаку нужно усилить состав. По играм заметно, что нужен игрок в центр поля, который может отдать хороший пас из глубины. Умяров не тянет в этой роли, то ли опыта мало, то ли не его эта роль. Нужен игрок на замену Мозесу, т.к левый фланг более активный у красно-белых чем правый. Вот как минимум две позиции нужно укрепить чтоб хотя бы навязывать конкуренцию и иметь глубину состава. А вообще сейчас требовать от Абоскаля что то серьезное не стоит, пусть спокойно работает и выстраивает команду. Пока приятное впечатление оставляет и тренер, и Спартак
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:13
Вряд ли Абаскаль сделает Спартак чемпионом. Пока побеждают только на эмоциях. Динамо поубавило оптимизма, сыграв грамотно и победив по делу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:10
Время покажет
ОПС
ОПС
вчера в 09:08
Великий оракул выискался
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:03
Бабушка на двое сказала.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:00
А сейчас Абаскаль кем работает ?
Gahi
Gahi
вчера в 08:55
После первого круга всё прояснится и кто на что способен, чтобы замахнуться на чемпионство.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:54
Если лукойл договорится с газпромом то газпром может уступить чемпионство спартаку, к сожалению в нашем футболе пока так.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:53
В спартаке за сезон меняется три тренера это не означает, что каждый из них способен привести спартак к чемпионству.
ДСА
ДСА
вчера в 08:45
После Динамо оптимизм пошел на спад.
29yrm4gzwkd2
29yrm4gzwkd2
вчера в 08:43
Это вряд ли
ABir
ABir
вчера в 08:42
Почему бы не попробовать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:42
Если Лукойл перебьешь финансово ГАЗПРОМ, то возможно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:26
А вы разрешение у Газпрома, спросили !?)
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