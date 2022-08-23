Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать „Спартак“ чемпионом»

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определённое впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всё ещё очень молод и в последнее время тренировал в других странах. Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого.