Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Депая 10 миллионов евро

сегодня, 00:45

Футболист «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб готов предложить за игрока 10 миллионов евро. Депаем также интересовался «Ювентус», однако итальянский клуб нашел ему альтернативу в «Марселе».

Все новости
СлухиНаингголан хочет вернуться в «Рому»
Сегодня, 00:21
СлухиСделка по переходу Белотти в «Рому» почти завершена
Вчера, 22:54
Слухи«Салернитана» хочет подписать бывшего игрока молодёжной команды «Баварии»
Вчера, 20:16
Слухи«Ноттингем Форест» усилится нападающим «Бордо»
Вчера, 19:58
«Ньюкасл» предлагает 30 миллионов фунтов за форварда «Уотфорда»
Вчера, 19:47
«Лестер» отклонил третье предложение «Челси» по Фофана
Вчера, 19:35
Все комментарии
6e5dnuegnmdb
6e5dnuegnmdb
сегодня в 04:21
Столько стоит лавочник
s4yyexj87s98
s4yyexj87s98
сегодня в 02:48
Это их дело
протон
протон
сегодня в 00:49
При трансферах Гакпо и Антони не нужен... Хотя если продать Роналду и отдать в аренду Элангу, можно будет ротировать с Марсиалем. Антони , Санчо , Гакпо , Рэшфорд , Марсиаль , Депай - 6 игроков на 3 позиции неплохо.

МЮ легко может потратить 300 миллионов € + никто не платит сразу 100 лямов за футболиста сумма трансфера растягивается на длительность контракта чаще всего , скажем Антони за 100 лямов подписал контракт на 5 лет. в год МЮ он будет обходиться в 25 лямов (20 трансфер , 5 зарплата). Например столько МЮ обходились Погба с Кавани (даже больше) теперь же эти средства освободились и МЮ легко может купить Антони, да и Гакпо
протон
протон
сегодня в 00:48
Депай либо форвард, либо левый вингер. Зачем он клубу, если есть Марсиаль, Рэшфорд, Роналду - все три схожи с Мемфисом по этим позициям. Эланга еще и Санчо слева могут сыграть, первый может и форварда осилит.

Вот будь он правым вингером, то как альтернатива Антони подошел бы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 