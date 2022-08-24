«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Депая 10 миллионов евро

Футболист «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб готов предложить за игрока 10 миллионов евро. Депаем также интересовался «Ювентус», однако итальянский клуб нашел ему альтернативу в «Марселе».
Футболист «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб готов предложить за игрока 10 миллионов евро. Депаем также интересовался «Ювентус», однако итальянский клуб нашел ему альтернативу в «Марселе».
МЮ легко может потратить 300 миллионов € + никто не платит сразу 100 лямов за футболиста сумма трансфера растягивается на длительность контракта чаще всего , скажем Антони за 100 лямов подписал контракт на 5 лет. в год МЮ он будет обходиться в 25 лямов (20 трансфер , 5 зарплата). Например столько МЮ обходились Погба с Кавани (даже больше) теперь же эти средства освободились и МЮ легко может купить Антони, да и Гакпо
МЮ легко может потратить 300 миллионов € + никто не платит сразу 100 лямов за футболиста сумма трансфера растягивается на длительность контракта чаще всего , скажем Антони за 100 лямов подписал контракт на 5 лет. в год МЮ он будет обходиться в 25 лямов (20 трансфер , 5 зарплата). Например столько МЮ обходились Погба с Кавани (даже больше) теперь же эти средства освободились и МЮ легко может купить Антони, да и Гакпо