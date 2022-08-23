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«Салернитана» хочет подписать бывшего игрока молодёжной команды «Баварии»

вчера, 20:16

«Салернитана» хочет подписать защитника «Ниццы» Флавиуса Данилюка.

Для итальянского клуба этот игрок является приоритетной целью, «Салернитана» рассчитывает завершить сделку к концу недели. Данилюком интересуются еще «Болонья» и «Верона», но клуб из Салерно действует наиболее решительно. Однако переход может быть отложен из-за дисквалификации защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. По этой причине в заявке французского клуба будет мало защитников, Данилюк может пригодиться команде в следующей игре. «Ницца» не имеет побед после трех туров текущего сезона Лиги 1.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:27
Наверное правильно все делают
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:17
Пока можно взять недорого.
Гость
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