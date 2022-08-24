Даудов: «Нужно помогать футбольным командам Крыма»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов отреагировал на заявление УЕФА о клубах Крыма.

Абсолютно бредовое заявление организации, которая еще смеет что-то диктовать после того, как, можно сказать, вышвырнула российский футбол из своей ассоциации.

Принято считать, что спорт вне политики. Но эта теория не действует, когда речь идет о России. ФИФА , УЕФА , иные международные спортивные организации как раз таки смешали спорт с политикой, лишив возможности российских спортсменов соревноваться на международных турнирах. И после всего этого нам нужно прислушиваться к их рекомендациям? К черту! Хватит!

Нужно перестать придерживаться «спортивной дипломатии», когда она грубо нарушает и ущемляет права наших спортсменов.