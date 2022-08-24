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Кавазашвили: «Я критично относился к Максименко в прошлом году»

вчера, 15:43

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игровые навыки Александра Селихова и Александра Максименко.

Кто сейчас сильнее? Селихов! Он играет в основном составе постоянно. Его признают лучшим среди этих двух вратарей. Я критично относился к Максименко в прошлом году. Но в этом сезоне он изменился в лучшую сторону. Он правильно воспринял критику, исправив свои ошибки. Если Максименко выйдет в основе, он может оставить за собой это место надолго.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:03
Максименко - вратаришка, Селихов - ВРАТАРЬ.
ABir
ABir
вчера в 17:02
Хорошо, что у Спартака есть два классных вратаря и конкуренция между ними за место в основе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:12
Два дня анзорик грехи отпускает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:08
Анзор Кавазашвили ну приколист, ну рассмешил!!!

В прошедшем сезоне Максименко косячил и он его критиковал, а в этом сезоне Максименко молодец, изменился в лучшую сторону, потому, что сидит на лавке.

Аншлаг отдыхает!!!
chquu8j8z5wb
chquu8j8z5wb
вчера в 16:01
Что-то он разговорился
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:52
Селихов сильнее,но если Максименко вдруг выйдет,то надолго останется в рамке???
Пора перестать брать интервью у Анзора,это для его логики становится задачей непосильной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46, ред.
Правильно и делал...
Гость
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