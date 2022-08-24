Кавазашвили: «Я критично относился к Максименко в прошлом году»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игровые навыки и .

Кто сейчас сильнее? Селихов! Он играет в основном составе постоянно. Его признают лучшим среди этих двух вратарей. Я критично относился к Максименко в прошлом году. Но в этом сезоне он изменился в лучшую сторону. Он правильно воспринял критику, исправив свои ошибки. Если Максименко выйдет в основе, он может оставить за собой это место надолго.