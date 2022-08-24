Юран — о «Локомотиве»: «Я не хочу бежать впереди паровоза»

Экс-рулевой «Химок» Сергей Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Локомотив».
Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировал ли я с клубом? Ну, подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза.
Экс-рулевой «Химок» Сергей Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Локомотив».
Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировал ли я с клубом? Ну, подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза.
пока его чуть было не догнал,
опохмелился...спохватился... Боже!
Я чуть себе контракт не обломал!!!
Теперь глядит в пространство ниоткуда,
но всё ещё надеется на чудо.
пока его чуть было не догнал,
опохмелился...спохватился... Боже!
Я чуть себе контракт не обломал!!!
Теперь глядит в пространство ниоткуда,
но всё ещё надеется на чудо.