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Юран — о «Локомотиве»: «Я не хочу бежать впереди паровоза»

вчера, 12:45

Экс-рулевой «Химок» Сергей Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Локомотив».

Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировал ли я с клубом? Ну, подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:44
Отдохни Серега
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:49
Не,управлять всяк дурак сможет,а впереди паровоза только Болт,да и то,в спринте,не длиннее.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:48
Бежал Юран быстрее паровоза,
пока его чуть было не догнал,
опохмелился...спохватился... Боже!
Я чуть себе контракт не обломал!!!

Теперь глядит в пространство ниоткуда,
но всё ещё надеется на чудо.
ABir
ABir
вчера в 14:58
Бежать впереди паровоза и управлять им - две большие разницы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:45
Заманчиво возглавить Локомотив....
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:58
Юран потроллил паровозников!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:50
Впереди паровоза))) значит точно Юран в Локо
112910415
112910415
вчера в 13:44
если докажет, что немец - могут взять !
Брулин
Брулин
вчера в 13:38
Гастроли очередного немца ещё не окончены.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:03
Слухи его даже в Урал определили, но и там другой тренер в итоге оказался.
9h7e5x4g6knm
9h7e5x4g6knm
вчера в 12:53
Тут он прав
Гость
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