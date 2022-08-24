Экс-игрок «Локомотива» прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

Чуть меньше слежу за «Локомотивом» в последнее время. Видел, они шли в зоне стыков. Я общаюсь с Димой Бариновым очень хорошо. Мы росли вместе. Он со мной вырос в большого игрока, в футболиста сборной России. Респектую ему. Последний раз звонил ему, но он не ответил — это было после матча с «Зенитом». Я понимаю почему, всё нормально. Слежу за «Локо» — больно, печально. Но такова футбольная жизнь.