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Тарасов: «Слежу за „Локо“ — больно, печально»

вчера, 14:41

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

Чуть меньше слежу за «Локомотивом» в последнее время. Видел, они шли в зоне стыков. Я общаюсь с Димой Бариновым очень хорошо. Мы росли вместе. Он со мной вырос в большого игрока, в футболиста сборной России. Респектую ему. Последний раз звонил ему, но он не ответил — это было после матча с «Зенитом». Я понимаю почему, всё нормально. Слежу за «Локо» — больно, печально. Но такова футбольная жизнь.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:09
Страшную историю исповедал нам Денисов.
drug01
drug01
вчера в 16:37
Чёрная полоса должна пройти
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:44
Выйду на улицу,гляну на депо-
власть там такая,что будто им ПО...
Futurista
Futurista
вчера в 15:31
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:26
Всё проходит и это пройдёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:57, ред.
Надеюсь это , временное явление.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:50
Должен паровозик выйти из тупика...
ДСА
ДСА
вчера в 14:42
С Химками всё же получилось как надо.
Гость
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