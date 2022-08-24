А. Кержаков: «Стажировка в ЦСКА шла неделю»

Экс-наставник «Нижнего Новгорода» рассказал о стажировке в ЦСКА .

Конечно же, я остался доволен этой практикой. Стажировка в армейском клубе шла неделю — это был подготовительный микроцикл. Я был там в период после их игры с «Нижним Новгородом». ЦСКА вел подготовку к матчу с «Факелом».