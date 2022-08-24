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А. Кержаков: «Стажировка в ЦСКА шла неделю»

вчера, 12:39

Экс-наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о стажировке в ЦСКА.

Конечно же, я остался доволен этой практикой. Стажировка в армейском клубе шла неделю — это был подготовительный микроцикл. Я был там в период после их игры с «Нижним Новгородом». ЦСКА вел подготовку к матчу с «Факелом».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:12
Считай это обменом опытом,какая проблема?
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:45
Скорее всего Кержаков САМ не захотел идти в Зенит. Александр как футболист, а теперь ещё и как тренер понимает КТО на самом деле, на сегодня, в России лучший футбольный тренер, вот к нему и пошёл.
Tostao
Tostao
вчера в 16:48, ред.
Стажировка (по мотивам песни В.Высоцкого)

В ЦСКА налёг на бег, на стометровки,
В бане вес согнал, отлично сплю,
Был на ипподроме с тренировкой…
Ну, в общем, после этой подготовки,
Семака без мата задавлю!

Ох вы, сильные ладони,
Мышцы крепкие спины!
Эх вы, кони мои, кони,
Красно-синие мои!

«Не спеши и, главное, не горбись», —
Так Федотов действовал со мной.
"Ты, — говорит, — на первый взгляд оболтус,
Ну а так, ты парень заводной."

Честь моя футбольная — на карте!
И никто от пораженья не уйдёт:
С тренером сыграли десять партий:
В преферанс, в очко, на бильярде.
Он сказал: «Такой не подведёт!»

Ох, рельеф мускулатуры!
Дельтовидные — сильны!
Ой вы, лёгкие фигуры,
Акинфеев мои!

В вип-буфете, под селёдку с водкой,
Валентиныч выдал: «Не робей!
Ты, — с моей прекрасной подготовкой,
Враз размажешь всех этих бомжей.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:41
В "Зенит" не пустили,видимо. С каково бы хрена в ЦСКА набираться опыта? Умению постоянно проигрывать "Зениту" при всех тренерах последних лет???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Из него выйдет толк...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:01
Из Кержа должен получиться грамотный тренер, удачи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:41
Наверное ума поднабрался.
Гость
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