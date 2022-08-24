А. Кержаков: «Стажировка в ЦСКА шла неделю»

Экс-наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о стажировке в ЦСКА.
Конечно же, я остался доволен этой практикой. Стажировка в армейском клубе шла неделю — это был подготовительный микроцикл. Я был там в период после их игры с «Нижним Новгородом». ЦСКА вел подготовку к матчу с «Факелом».
В ЦСКА налёг на бег, на стометровки,
В бане вес согнал, отлично сплю,
Был на ипподроме с тренировкой…
Ну, в общем, после этой подготовки,
Семака без мата задавлю!
Ох вы, сильные ладони,
Мышцы крепкие спины!
Эх вы, кони мои, кони,
Красно-синие мои!
«Не спеши и, главное, не горбись», —
Так Федотов действовал со мной.
"Ты, — говорит, — на первый взгляд оболтус,
Ну а так, ты парень заводной."
Честь моя футбольная — на карте!
И никто от пораженья не уйдёт:
С тренером сыграли десять партий:
В преферанс, в очко, на бильярде.
Он сказал: «Такой не подведёт!»
Ох, рельеф мускулатуры!
Дельтовидные — сильны!
Ой вы, лёгкие фигуры,
Акинфеев мои!
В вип-буфете, под селёдку с водкой,
Валентиныч выдал: «Не робей!
Ты, — с моей прекрасной подготовкой,
Враз размажешь всех этих бомжей.
В ЦСКА налёг на бег, на стометровки,
В бане вес согнал, отлично сплю,
Был на ипподроме с тренировкой…
Ну, в общем, после этой подготовки,
Семака без мата задавлю!
Ох вы, сильные ладони,
Мышцы крепкие спины!
Эх вы, кони мои, кони,
Красно-синие мои!
«Не спеши и, главное, не горбись», —
Так Федотов действовал со мной.
"Ты, — говорит, — на первый взгляд оболтус,
Ну а так, ты парень заводной."
Честь моя футбольная — на карте!
И никто от пораженья не уйдёт:
С тренером сыграли десять партий:
В преферанс, в очко, на бильярде.
Он сказал: «Такой не подведёт!»
Ох, рельеф мускулатуры!
Дельтовидные — сильны!
Ой вы, лёгкие фигуры,
Акинфеев мои!
В вип-буфете, под селёдку с водкой,
Валентиныч выдал: «Не робей!
Ты, — с моей прекрасной подготовкой,
Враз размажешь всех этих бомжей.