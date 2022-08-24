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Зотов: «Как только прилетел в Самару, сразу почувствовал ностальгию»

вчера, 21:21

Защитник Георгий Зотов поделился восторгом по поводу возвращения в «Крылья Советов».

Эмоции только положительные. Как только прилетел в Самару, сразу почувствовал ностальгию и мне стало радостно. Просто кайф. В течение нескольких дней общались с Корниленко, после чего я и вернулся. Очень симпатичный футбол показывают «Крылья», одна из самых играющих команд в лиге.

Рад оказаться здесь, надеюсь, что помогу и мы ещё выше поднимемся в турнирной таблице. С главным тренером пообщался уже. Немного поговорили, предстоит детальный разговор. Я знаю его требования, мы уже пересекались в «Кубани». Очень молодой коллектив, ребята дружные.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12, ред.
Ностальгия накрывает тогда,когда ты в отрыве от предмета,бередящего твою душу.А тут по чему ты ностальгировал??? Думаю-по "Спартаку"...

Пусть сбиваются в прайд голубые-
всё в безмозглых европах не так!
У меня по тебе ностальгия,
отказавший в контракте "Спартак"...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:06
Самара это вам Не Куьань !
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:22
Посмотрим на тебя в игре.
Гость
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