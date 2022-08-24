Зотов: «Как только прилетел в Самару, сразу почувствовал ностальгию»

Защитник Георгий Зотов поделился восторгом по поводу возвращения в «Крылья Советов».
Эмоции только положительные. Как только прилетел в Самару, сразу почувствовал ностальгию и мне стало радостно. Просто кайф. В течение нескольких дней общались с Корниленко, после чего я и вернулся. Очень симпатичный футбол показывают «Крылья», одна из самых играющих команд в лиге.
Рад оказаться здесь, надеюсь, что помогу и мы ещё выше поднимемся в турнирной таблице. С главным тренером пообщался уже. Немного поговорили, предстоит детальный разговор. Я знаю его требования, мы уже пересекались в «Кубани». Очень молодой коллектив, ребята дружные.
Пусть сбиваются в прайд голубые-
всё в безмозглых европах не так!
У меня по тебе ностальгия,
отказавший в контракте "Спартак"...
Пусть сбиваются в прайд голубые-
всё в безмозглых европах не так!
У меня по тебе ностальгия,
отказавший в контракте "Спартак"...