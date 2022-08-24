Кузнецов: «У ЦСКА и „Динамо“ есть шанс на чемпионство»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА и «Динамо» смогут побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Чего не хватает ЦСКА и «Динамо» для чемпионства? Факторы могут быть разные. Может быть, игроков для ротации мало, хотя «армейцы» сейчас хорошо укомплектовались новичками. Самое важное – пройти без спадов чемпионат после паузы на матчи сборных. В эти перерывы нужно будет подвести под общий знаменатель всю команду, чтобы преподносить сюрпризы соперникам, здесь уже будет играть мастерство тренера. Если все это будет соблюдаться, тогда можно будет держаться в тройке и претендовать на золотые медали.
Хоть ЦСКА сейчас играет хорошо, но команда стала пропускать много. Это все связано с частой потерей мотивации по ходу игры, такое случилось в последней игре с «Ахматом», это же произошло в Нижем Новгороде. Вся физическая форма поддерживается в перерывах на матчи сборных команд, а сейчас никто не поедет в национальные команды, все будут тренироваться вместе, на виду у тренера, поэтому у ЦСКА и «Динамо» при правильном подходе есть шанс побороться за чемпионство.
Дальше. А если в сб. Бразилии для подготовки к ЧМ вызовут Клаудиньо, Малкома, и Вендела, то что делать ? Заставлять Зенит играть без них? К тому же есть ряд африканцев и латиносов в других клубах, которые тоже могут быть вызваны. Так что прерывать ЧР придется обязательно, и в этом проблема.
Дальше. А если в сб. Бразилии для подготовки к ЧМ вызовут Клаудиньо, Малкома, и Вендела, то что делать ? Заставлять Зенит играть без них? К тому же есть ряд африканцев и латиносов в других клубах, которые тоже могут быть вызваны. Так что прерывать ЧР придется обязательно, и в этом проблема.