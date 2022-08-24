Кузнецов: «У ЦСКА и „Динамо“ есть шанс на чемпионство»

Экс-футболист сборной России считает, что ЦСКА и «Динамо» смогут побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ .

Чего не хватает ЦСКА и «Динамо» для чемпионства? Факторы могут быть разные. Может быть, игроков для ротации мало, хотя «армейцы» сейчас хорошо укомплектовались новичками. Самое важное – пройти без спадов чемпионат после паузы на матчи сборных. В эти перерывы нужно будет подвести под общий знаменатель всю команду, чтобы преподносить сюрпризы соперникам, здесь уже будет играть мастерство тренера. Если все это будет соблюдаться, тогда можно будет держаться в тройке и претендовать на золотые медали.