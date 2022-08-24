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Кузнецов: «У ЦСКА и „Динамо“ есть шанс на чемпионство»

вчера, 18:42

Экс-футболист сборной России Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА и «Динамо» смогут побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Чего не хватает ЦСКА и «Динамо» для чемпионства? Факторы могут быть разные. Может быть, игроков для ротации мало, хотя «армейцы» сейчас хорошо укомплектовались новичками. Самое важное – пройти без спадов чемпионат после паузы на матчи сборных. В эти перерывы нужно будет подвести под общий знаменатель всю команду, чтобы преподносить сюрпризы соперникам, здесь уже будет играть мастерство тренера. Если все это будет соблюдаться, тогда можно будет держаться в тройке и претендовать на золотые медали.

Хоть ЦСКА сейчас играет хорошо, но команда стала пропускать много. Это все связано с частой потерей мотивации по ходу игры, такое случилось в последней игре с «Ахматом», это же произошло в Нижем Новгороде. Вся физическая форма поддерживается в перерывах на матчи сборных команд, а сейчас никто не поедет в национальные команды, все будут тренироваться вместе, на виду у тренера, поэтому у ЦСКА и «Динамо» при правильном подходе есть шанс побороться за чемпионство.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:34
"Спартак способен ", " ЦСКА способен ", " Локомотив способен " , " Динамо способно " . Я уже вносил это предложение и хочу его повторить. Надо упорядочить очередь " способных ". Надо ответить на вопрос : кто из них самый способный, кто чуть менее способный и т. д. Увлекательное занятие, которому можно посвятить несколько выпусков...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:14
При фразе "есть шансы на успех"
в гримёрке раздаётся смех.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:54
Слишком много
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:53
А можно и не прерывать!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:49
После шести туров даже Ахмат и Ростов претендуют на чемпионство.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:37
У Торпедо тоже - 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001%
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 20:02
Насчет ЦСКА и всех других клубов можно будет реально судить к перерыву в ЧР, т.е. к концу октября. Одна игра ничего не решит при любом исходе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
Это не совсем по-умному. Рвать связи окончательно не надо.

Дальше. А если в сб. Бразилии для подготовки к ЧМ вызовут Клаудиньо, Малкома, и Вендела, то что делать ? Заставлять Зенит играть без них? К тому же есть ряд африканцев и латиносов в других клубах, которые тоже могут быть вызваны. Так что прерывать ЧР придется обязательно, и в этом проблема.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:57
Ну я бы к троице Зенит, Динамо, ЦСКА, добавил всё же ещё и Спартак с непредсказуемым и импульсивным рыжим испанцем.
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:50
У КБ и без Д.Кузнецова адвокатов хватает.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:26
Зенит перехватили, будет новый Чемпион
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
А зачем его прерывать? Не нужно вообще обрашать внимание на Фифа и Уефа,они никто для нас отныне.Чем меньше прилерживаться правил этой шайки,тем нервничать будут они.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 19:07
На счет Цска лично я буду судить после матча армейцев в Ростове.Достойный соперник и выезд в гости.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:05
Дело то в том, что в этом году ЧМ проводится в ноябре - декабре. А это значит, что перерыв в РПЛ будет фактически 4 месяца, а может и больше с учетом того, что для подготовки к ЧМ надо отпускать футболистов в октябре (обычно за месяц до начала). Хотя реально в РПЛ не так много потенциальных участников ЧМ, но прерывать турнир надо. А что будет через 4,5 месяца перерыва, не знает никто.
LOpp
LOpp
вчера в 18:53
Шанс на чемпионство есть у всех 16 клубов.
drug01
drug01
вчера в 18:51
У Спартака тоже!!!
wragk5zdstnj
wragk5zdstnj
вчера в 18:49
шансы то есть, но как их выполнить...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:48
Ну КБ то он не назовет! Это в генах по ходу!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:43
А при чем тут Кузнецов?
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