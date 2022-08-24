Кузнецов: «Сил у „Ростова“ на чемпионство не хватит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов оценил шансы «Ростова» на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ.
Они могут выступить в роли «темных лошадок», как в том году «Сочи». У Карпина очень хорошая команда с неплохими футболистами. Ребята уже сыгрались, нашли баланс между собой, очень агрессивно играют. На каждый матч у ростовчан есть четкий план, поэтому они так хорошо играют.
Но сил у «Ростова» на чемпионство не хватит, для этого нужен более мастеровитый состав, футболисты, которые могут в одиночку решить игру. В ЦСКА есть такие футболисты, как Карраскаль и Медина, в «Зените» бразильцы, поэтому эти команды и претендуют на «золото».
В ЦСКА есть Карраскаль.
Есть в "Динамо" два армяна.
Есть в "Зените" семь бразил.
Ты куды полез,Валера,не имея ничего?
Ведь эстонского пачпОрта вряд ли хватит одного...
В ЦСКА есть Карраскаль.
Есть в "Динамо" два армяна.
Есть в "Зените" семь бразил.
Ты куды полез,Валера,не имея ничего?
Ведь эстонского пачпОрта вряд ли хватит одного...