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Кузнецов: «Сил у „Ростова“ на чемпионство не хватит»

вчера, 18:21

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов оценил шансы «Ростова» на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ.

Они могут выступить в роли «темных лошадок», как в том году «Сочи». У Карпина очень хорошая команда с неплохими футболистами. Ребята уже сыгрались, нашли баланс между собой, очень агрессивно играют. На каждый матч у ростовчан есть четкий план, поэтому они так хорошо играют.

Но сил у «Ростова» на чемпионство не хватит, для этого нужен более мастеровитый состав, футболисты, которые могут в одиночку решить игру. В ЦСКА есть такие футболисты, как Карраскаль и Медина, в «Зените» бразильцы, поэтому эти команды и претендуют на «золото».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:01
К сожалению Дмитрий прав, ведь для завоевания золотых медалей "Ростову" не хватает золотого (финансового) запаса(((
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:20
В "Спартаке" есть Абаскаль.
В ЦСКА есть Карраскаль.
Есть в "Динамо" два армяна.
Есть в "Зените" семь бразил.

Ты куды полез,Валера,не имея ничего?
Ведь эстонского пачпОрта вряд ли хватит одного...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:44
На все нужно глядеть реально,то что старт,нашей Ростовской команды более удачный,чем в прошлом сезоне,неочем не говорит,только шестой тур миновал,а последняя игра,показала,проблем выше крыши!!! О лидерстве можно,и нужно говорить ближе,к маю месяцу,там более понятнее картина будет!! А мы будем надеяться,на высокий результат!!!
kqtg47ypd7u8
kqtg47ypd7u8
вчера в 20:38
Ну понятно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:43
Ещё только начало чемпионата...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:09
В десятку должны попасть.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:07
В первой тройке ,было бы неплохо!!!
m4pczqzwrk4a
m4pczqzwrk4a
вчера в 18:53
Ростову рано об этом думать
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:45
У Ростова нет тренера
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:41
Они будут бороться за место в первой восьмёрке
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:22
Кроме как у Зенита ни у кого не хватит.
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