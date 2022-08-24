Кузнецов: «Сил у „Ростова“ на чемпионство не хватит»

Бывший футболист сборной России оценил шансы «Ростова» на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ .

Они могут выступить в роли «темных лошадок», как в том году «Сочи». У Карпина очень хорошая команда с неплохими футболистами. Ребята уже сыгрались, нашли баланс между собой, очень агрессивно играют. На каждый матч у ростовчан есть четкий план, поэтому они так хорошо играют.