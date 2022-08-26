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Марко Асенсио предложили клубу из Английской Премьер-Лиги

сегодня, 12:46

Услуги полузащитника «Реала» Марко Асенсио были предложены «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Однако на данный момент приоритетной трансферной целью является Антони из «Аякса».

В прошлом сезоне Асенсио забил 10 голов в 31 матче чемпионата Испании.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:56
Надеюсь у Эду хватит ума не купить его в Арсенал! Марко конечно талантливый игрок, но после травмы так и не вышел на пик формы.
Нужен ли он МЮ, скорее всего нет, т.к Тен Хагу нужны более скоростные игроки
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:55
Не нужна Асенсио никакая клуба из АПЛ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:53
Думаю, что МЮ он не подойдёт....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:48
Только в Англию его и можно продать. У остальных денег нет.
Гость
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