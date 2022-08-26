Марко Асенсио предложили клубу из Английской Премьер-Лиги

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сегодня, 12:46

Услуги полузащитника «Реала» были предложены «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Однако на данный момент приоритетной трансферной целью является Антони из «Аякса».

В прошлом сезоне Асенсио забил 10 голов в 31 матче чемпионата Испании.