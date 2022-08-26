Марко Асенсио предложили клубу из Английской Премьер-Лиги

Услуги полузащитника «Реала» Марко Асенсио были предложены «Манчестер Юнайтед».
Действующее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Однако на данный момент приоритетной трансферной целью является Антони из «Аякса».
В прошлом сезоне Асенсио забил 10 голов в 31 матче чемпионата Испании.
Нужен ли он МЮ, скорее всего нет, т.к Тен Хагу нужны более скоростные игроки
Нужен ли он МЮ, скорее всего нет, т.к Тен Хагу нужны более скоростные игроки