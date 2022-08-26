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Футболист «Баварии» перейдёт в «Болонью»

сегодня, 11:54

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее перейдет в «Болонью».

Стоимость перехода составит 8,5 млн евро. Трансфер состоится в ближайшее время, игрок подпишет с «красно-синими» контракт сроком до лета 2026 года. Помимо этого, условия трансфера включают в себя пункт, согласно которому «Бавария» получит 50% от суммы будущей перепродажи Зиркзее. Игроком также интересовались «Андерлехт», «Брюгге», и «Ньюкасл».

В прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Андерлехта» на правах аренды. Он забил 18 голов и отдал 13 голевых передач в 47 матчах за бельгийский клуб.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:22
Игрок хороший, но в Баварии мест нет.
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e7ac8r82bfxh
сегодня в 12:55
Если потенциал есть у парня, то Синиша его точно раскрыть заставит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:01
Это усилении для Болоньи...
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