Согласование контракта Захаряна с «Челси» находится на финальной стадии.

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Челси».
Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии? Да, это так.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.
Хочу конечно же пожелать Удачи Арсену в Челси, если конечно это произойдёт. Но уж очень рискованный шаг со стороны самого Захаряна, переходить в такой клуб как Челси, и сможет ли он вообще биться на равных с такими монстрами для попадание в основной состав.
На мой субъективный взгляд, если бы в руководстве клуба сейчас находились бы ещё Абрамович и Грановская наврядли этот переход вообще бы состоялся.
Огромный риск для самого Арсена представляет этот переход. Понятно что агент и окружение хотят снять хороший куш 💰 💰 💰 , но сможет ли этот контракт стать счастливым билетом в большой футбола для Арсена большой вопрос. Парню всего девятнадцать лет, он никогда не играл с такими игроками такого уровня, имея совершенно другой менталитет, совершенно другое понимание самого футбола и отношения к нему. Тут нужен бойцовский характер, самоотдача и вера в свои силы. И если всё это он не сможет продемонстрировать с самого начала, то можно будет и потерять вообще Захаряна как самобытного и перспективного футболиста.
Приобретая Захаряна, Челси лучше отдать его пока в аренду в один из каких-нибудь клубов, чтобы он мог адаптироваться и имел постоянную игровую практику. А там уже действовать по ситуации.
Конечно же всем нашим болельщикам будет интересно следить за его игрой и однозначно пожелаем ему все только Удачи и больших Успехов. Всем Добра !
Хочу конечно же пожелать Удачи Арсену в Челси, если конечно это произойдёт. Но уж очень рискованный шаг со стороны самого Захаряна, переходить в такой клуб как Челси, и сможет ли он вообще биться на равных с такими монстрами для попадание в основной состав.
На мой субъективный взгляд, если бы в руководстве клуба сейчас находились бы ещё Абрамович и Грановская наврядли этот переход вообще бы состоялся.
Огромный риск для самого Арсена представляет этот переход. Понятно что агент и окружение хотят снять хороший куш 💰 💰 💰 , но сможет ли этот контракт стать счастливым билетом в большой футбола для Арсена большой вопрос. Парню всего девятнадцать лет, он никогда не играл с такими игроками такого уровня, имея совершенно другой менталитет, совершенно другое понимание самого футбола и отношения к нему. Тут нужен бойцовский характер, самоотдача и вера в свои силы. И если всё это он не сможет продемонстрировать с самого начала, то можно будет и потерять вообще Захаряна как самобытного и перспективного футболиста.
Приобретая Захаряна, Челси лучше отдать его пока в аренду в один из каких-нибудь клубов, чтобы он мог адаптироваться и имел постоянную игровую практику. А там уже действовать по ситуации.
Конечно же всем нашим болельщикам будет интересно следить за его игрой и однозначно пожелаем ему все только Удачи и больших Успехов. Всем Добра !