Согласование контракта Захаряна с «Челси» находится на финальной стадии.

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сегодня, 12:30

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» , заявил, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Челси».

Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии? Да, это так.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.