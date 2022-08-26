Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Согласование контракта Захаряна с «Челси» находится на финальной стадии

сегодня, 12:30

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Челси».

Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии? Да, это так.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Все новости
Слухи«Сент-Этьен» хочет приобрести полузащитника «Труа»
Сегодня, 15:34
СлухиБарак перейдёт из «Вероны» в «Фиорентину»
Сегодня, 15:13
ПСЖ отказался продавать игрока в «Сандерленд»
Сегодня, 13:26
СлухиМарко Асенсио предложили клубу из Английской Премьер-Лиги
Сегодня, 12:46
Вингеры из Нидерландов и кандидаты из «Барселоны». МЮ в отчаянии
Сегодня, 12:03Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
СлухиФутболист «Баварии» перейдёт в «Болонью»
Сегодня, 11:54
Сортировать
Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 14:51
Это не плохо, заиграть в Челси.
vova505
vova505
сегодня в 14:48
Невероятно!
Но здорово, если это правда ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:31
Для Арсена отличный вариант, Динамо лишается одного из лучших игроков.
Храневец
Храневец ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 14:22
Ни он первый , пример Кокорина заразителен И здоровье поправит на халяву и деньжат срубит !
RamonCSKA
RamonCSKA ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:15
Для молодых игроков это правило не действует
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:12
А англосаксы ещё говорят, что могут прожить без России и россиян, не тут то было))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:11
Красавцы! Искренне рад за Арсена!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:37
Когда переговоры на последней стадии - это настораживает. Нередко, как раз на последней стадии всё летит ко всем чертям и сделка срывается. Не хотелось бы этого!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:35
Просидит на лавке весь контракт.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:30
Самый хитрый из армян это Арсен Захаряе !
AleS
AleS
сегодня в 13:24
Красава. Надеюсь тренер у Челси сменится, придет кто-то более сильный вместо Тухеля ужасного и Арсен заиграет в основе. Вот будет бомба.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:20
Как-то всё чересчур бычтро.
Boricku
Boricku
сегодня в 13:18
Кстати и про игры за сборную, про Зинку писали, что его за взятки ставили за сборную типа играть.
Храневец
Храневец
сегодня в 13:18
Как бы там лавку не полировал ! Уходили сотни раскрывались единиц Это твой выбор Арсен как бы локти потом не кусал !
Boricku
Boricku
сегодня в 13:16
Неужто лавку некому тереть в Ландоне. Пару лет потрёт и отдадут в аренду типа польской Легии.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:12
Что то как то быстро все.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:11
Зинченко, когда переходил в Сити начал жестко пахать, порой оставаясь заниматься и после тренировок. Если Захарян будет трудиться изо всех сил, и думать только о футболе, то может что и выйдет. Хотя мало в это верится.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:04, ред.
Согласование контракта Захаряна с «Челси» находится на финальной стадии.

Хочу конечно же пожелать Удачи Арсену в Челси, если конечно это произойдёт. Но уж очень рискованный шаг со стороны самого Захаряна, переходить в такой клуб как Челси, и сможет ли он вообще биться на равных с такими монстрами для попадание в основной состав.

На мой субъективный взгляд, если бы в руководстве клуба сейчас находились бы ещё Абрамович и Грановская наврядли этот переход вообще бы состоялся.

Огромный риск для самого Арсена представляет этот переход. Понятно что агент и окружение хотят снять хороший куш 💰 💰 💰 , но сможет ли этот контракт стать счастливым билетом в большой футбола для Арсена большой вопрос. Парню всего девятнадцать лет, он никогда не играл с такими игроками такого уровня, имея совершенно другой менталитет, совершенно другое понимание самого футбола и отношения к нему. Тут нужен бойцовский характер, самоотдача и вера в свои силы. И если всё это он не сможет продемонстрировать с самого начала, то можно будет и потерять вообще Захаряна как самобытного и перспективного футболиста.

Приобретая Захаряна, Челси лучше отдать его пока в аренду в один из каких-нибудь клубов, чтобы он мог адаптироваться и имел постоянную игровую практику. А там уже действовать по ситуации.

Конечно же всем нашим болельщикам будет интересно следить за его игрой и однозначно пожелаем ему все только Удачи и больших Успехов. Всем Добра !
Igo0rek
Igo0rek ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:04
Там есть лазейки в законодательстве, которыми клубы иногда пользуются.
wqg2xmwve8bm
wqg2xmwve8bm
сегодня в 13:01
Главное учи язык
shlomo
shlomo
сегодня в 12:57
Разве для разрешения на работу в АПЛ не нужны игры за сборную? Или это требование уже устарело? Если нет, то Захаряна тут же отдадут в аренду в другой чемпионат. Ну а так что, у Арсена есть потенциал. АПЛ - это тот чемпионат, в котором можно раскрыть его на 100%. Удачи ему. А боссы Челси делают ставку на молодежь, хороший вектор.
шацк
шацк
сегодня в 12:56
Надо переходить и цена хорошая и клуб интересный. Вот только кто будет в Динамо играть?
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:49
Все ждут когда же звучит последний гонг.Торгуются.
Бабки вперёд до цента.💰.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:46, ред.
Прощай,футбольная карьера,
и сверхдоходы прощевайте,
ну а когда иссякнет вера,
его в свой ИВС "вертайте"...
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 12:35
Скорее, к бомжам уйдёт ! Торгуются пока....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 