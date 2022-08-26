Вингеры из Нидерландов и кандидаты из «Барселоны». МЮ в отчаянии

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сегодня, 12:03

Тен Хагу пока с трудом удается заманить на «Олд Траффорд» тех, кого он хочет.

«Манчестер Юнайтед» в отчаянии пытается успеть усилиться до закрытия трансферного окна. Кадровая политика МЮ на данный момент носит совершенно хаотичный порядок. Если поначалу после прибытия в клуб Эрика тен Хага казалось, что у «Юнайтед» есть определенный план по закупкам, то сейчас очевидно: с основными трансферными целями возникла большая пробуксовка, и клуб в спешке уже просто бомбит предложениями направо и налево, словно рассчитывая потом уже разобраться с тем, кого купил и на какую позицию. Удалось вырвать из «Аякса» защитника Лисандро Мартинеса, выписать Тайрелла Маласию, в отчаянии зацепить свободного агента Кристиана Эриксена.

Случилось большое везение с Каземиро – трансфер неожиданный, но добавляет уверенности «Манчестеру», который без этой сделки выглядел бы совсем невнятно на рынке. Однако горы денег, потраченных на бразильца, явно недостаточно. И МЮ продолжает отчаянные метания, а до закрытия трансферного окна все меньше времени. Давайте проанализируем состояние дел на настоящий момент: кого же именно пытается заполучить сейчас МЮ ?

Антони

С заявлений об интересе к вингеру «Аякса» вообще начался период тен Хага в «Манчестере». Но дальше дело пока не продвинулось. Вообще, если собрать все заявления и трансферные слухи, касающиеся «Аякса», то как минимум половина амстердамской команды должна была оказаться на «Олд Траффорд». Но пока туда перебрался лишь Мартинес, а нападающий Брайан Бробби рассказал, что ему с настойчивостью Эммануэля Макрона «названивал», точнее «написывал» тен Хаг, зазывая к себе. Игрок предпочел остаться в Амстердаме.

Тотальную распродажу устраивать «Аякс» не желает, поэтому выкручивает руки потенциальным покупателям изо всех сил. Поговаривают, что за 22-летнего вингера амстердамцы хотят 84 миллиона фунтов стерлингов. В эту сумму входит основной взнос в 74 миллиона, а также бонусы на 10 миллионов. И это будет второй самый дорогой трансфер в истории МЮ после Поля Погба. Считается, что «Юнайтед» и Антони согласовали условия личной сделки, но «Аякс» все пока тормозит.

Мартин Дубравка

Метания МЮ касаются и вратаря, хотя кажется, что уж в Де Хеа сомневаться не приходится. Но ему нужен хороший дублер. И переговоры с «Ньюкаслом» об аренде Дубравки продолжаются. В число целей «Манчестера» входил Кевин Трапп из франкфуртского «Айнтрахта», но тот играет в первой корзине Лиги чемпионов, а МЮ вне турнира. Так что немец рассказал, что отказался от предложения из Англии. А Дубравке может быть все равно. В «Ньюкасле» же он тоже дублер, но Ника Поупа.

Френки де Йонг

Как и Антони, де Йонг – одна из главных целей тен Хага на рынке. Много недель потратил «Юнайтед» в попытках заполучить голландца, которого и «Барселона» старается выпереть. Но звезды пока не сходятся благоприятным образом для всех. Возможно, с появлением Каземиро острота проблемы в полузащите МЮ снизится, однако он не является заменой де Йонгу в мечтах тен Хага. Поэтому попытки подписать Френки «Манчестер» будет предпринимать до последнего. А мы знаем, что в заключительные часы трансферного окна порой случаются чудеса и заключаются самые немыслимые сделки.

Коди Гакпо

На голландском рынке «Юнайтед» «вытаптывает» не только поляну «Аякса». Заглянул тен Хаг и к ПСВ . Гакпо рассматривается как альтернатива Антони. И в отличие от «Аякса» ПСВ будет более сговорчив по этому вингеру. Особенно с учетом того, что ПСВ не попал в группу Лиги чемпионов, уступив неожиданно «Рейнджерс». В Нидерландах умеют считать деньги, и этот турнирный промах наверняка скажется на бюджетных настройках клуба, так что вполне вероятно вместо Антони на «Олд Траффорд» окажется Гакпо. Это как целились в де Йонга, а угодили в Каземиро.

Мемфис Депай

У этого голландца уже была попытка ворваться на «Олд Траффорд» с огромными авансами и предварительным восхищением. В 2015 году за него МЮ заплатил 31 миллион фунтов. Надежды не оправдались, однако затем в «Лионе» Депай старательно перезагрузил карьеру, чем заинтересовал «Барселону».

Но сейчас он в числе тех игроков, от которых каталонцы хотят избавиться, чтобы освободить финансовые возможности для регистрации Жюля Кунде. Почти удалось сбыть его в «Ювентус», но тот в конечном счете воздержался от подписания в целях экономии, выбрав вариант с арендой Милика из «Марселя». Английские СМИ утверждают, что тен Хаг поторапливает руководство клуба поскорее завершить сделку по Депаю, за которого МЮ может заплатить 8 миллионов фунтов.

Бенжамен Павар

Нет покоя МЮ и в поисках защитника. В частности, английская пресса сообщает о попытках заполучить Павара из «Баварии». Вроде бы даже был трансферный запрос в Мюнхен по 26-летнему французскому универсалу. Однако «Бавария» ответила отказом, и сам Павар принял решение остаться в Бундеслиге. Хотя помимо МЮ интерес к нему проявляли «Челси», «Ювентус» и «Атлетико». Причем ранее этим летом сообщалось, будто мюнхенцы расстанутся с Паваром за 30 миллионов фунтов. Но, видимо, передумали.