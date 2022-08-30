Клопп об увольнении Паркера: «Важно иметь в клубе порядочных владельцев»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал новость об увольнении с поста наставника «Борнмута» после поражения со счетом 0:9 от мерсисайдцев.

Эта новость заставила меня задуматься о том, насколько важно в подобных случаях иметь в клубе порядочных владельцев. Клубами могут владеть государства, но у других такая же структура, как и у нас. Три клуба вошли в состав АПЛ . Много тратит «Ноттингем Форест», «Фулхэм» тоже, но про «Борнмут» я подобного сказать не могу, тренерам всегда трудно в таких случаях. Мне жаль Скотта.