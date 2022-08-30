Клопп об увольнении Паркера: «Важно иметь в клубе порядочных владельцев»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость об увольнении Скотта Паркера с поста наставника «Борнмута» после поражения со счетом 0:9 от мерсисайдцев.
Эта новость заставила меня задуматься о том, насколько важно в подобных случаях иметь в клубе порядочных владельцев. Клубами могут владеть государства, но у других такая же структура, как и у нас. Три клуба вошли в состав АПЛ. Много тратит «Ноттингем Форест», «Фулхэм» тоже, но про «Борнмут» я подобного сказать не могу, тренерам всегда трудно в таких случаях. Мне жаль Скотта.
Ну а так что, Паркер немного неудачник как тренер. Вылетел с довольно привлекательным, но сумбурным Фулхэмом из АПЛ, теперь вылетел сам из Борнмута. Очень хочется посмотреть на него в АПЛ всё-таки. Он ведь был умным и интересным игроком. Не таким звездным, как Лэмпард и Джеррард, но кажется что он может построить привлекательную команду.
У Борнмута и состав-то аккурат для чемпионшипа. Идиоты в руководстве сидят. Ослабили команду и еще требуют результат в матчах с грандами.
Ну а так что, Паркер немного неудачник как тренер. Вылетел с довольно привлекательным, но сумбурным Фулхэмом из АПЛ, теперь вылетел сам из Борнмута. Очень хочется посмотреть на него в АПЛ всё-таки. Он ведь был умным и интересным игроком. Не таким звездным, как Лэмпард и Джеррард, но кажется что он может построить привлекательную команду.
У Борнмута и состав-то аккурат для чемпионшипа. Идиоты в руководстве сидят. Ослабили команду и еще требуют результат в матчах с грандами.
Бортмут отвратительно начал сезон, за последние три игры пропустил 16 голов и руководство имело право отправить главного тренера в отставку.
Но опять же это прерогатива руководства и хозяев Бортмута, а не какого-то там Клоппа, который вообще никакого отношения не имеет к клубу.
Клоппу в своё время повезло, что он попал в такие команды как БД и Ливерпуль и он с такими игроками мог решать определённые проблемы и не проигрывать с такими счетами. А возглавь он Бортмут...
Нормально отношусь к Клоппу. можно сказать даже с симпатией, но здесь он явно не прав обвиняя руководство Бормута в непорядочности.
Бортмут отвратительно начал сезон, за последние три игры пропустил 16 голов и руководство имело право отправить главного тренера в отставку.
Но опять же это прерогатива руководства и хозяев Бортмута, а не какого-то там Клоппа, который вообще никакого отношения не имеет к клубу.
Клоппу в своё время повезло, что он попал в такие команды как БД и Ливерпуль и он с такими игроками мог решать определённые проблемы и не проигрывать с такими счетами. А возглавь он Бортмут...
Нормально отношусь к Клоппу. можно сказать даже с симпатией, но здесь он явно не прав обвиняя руководство Бормута в непорядочности.