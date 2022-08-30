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Клопп об увольнении Паркера: «Важно иметь в клубе порядочных владельцев»

сегодня, 17:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль9 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость об увольнении Скотта Паркера с поста наставника «Борнмута» после поражения со счетом 0:9 от мерсисайдцев.

Эта новость заставила меня задуматься о том, насколько важно в подобных случаях иметь в клубе порядочных владельцев. Клубами могут владеть государства, но у других такая же структура, как и у нас. Три клуба вошли в состав АПЛ. Много тратит «Ноттингем Форест», «Фулхэм» тоже, но про «Борнмут» я подобного сказать не могу, тренерам всегда трудно в таких случаях. Мне жаль Скотта.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:45, ред.
Вот тут то Клопп явно влезает туда куда не надо.

Бортмут отвратительно начал сезон, за последние три игры пропустил 16 голов и руководство имело право отправить главного тренера в отставку.
Но опять же это прерогатива руководства и хозяев Бортмута, а не какого-то там Клоппа, который вообще никакого отношения не имеет к клубу.

Клоппу в своё время повезло, что он попал в такие команды как БД и Ливерпуль и он с такими игроками мог решать определённые проблемы и не проигрывать с такими счетами. А возглавь он Бортмут...

Нормально отношусь к Клоппу. можно сказать даже с симпатией, но здесь он явно не прав обвиняя руководство Бормута в непорядочности.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:41
Трудно не согласится с Юргеном....Паркер возглавил Борнмут летом прошлого года, и в первом же сезоне он вернул команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа....Очень странное увольнение, неуважение со стороны руководства как минимум мне кажется. Человек выиграл у крепкой Астон Виллы и проиграл Сити! Арсеналу! и Ливеру! (причем у Ливерпуля залетело все, игра была точно не на 9:0).

Ну а так что, Паркер немного неудачник как тренер. Вылетел с довольно привлекательным, но сумбурным Фулхэмом из АПЛ, теперь вылетел сам из Борнмута. Очень хочется посмотреть на него в АПЛ всё-таки. Он ведь был умным и интересным игроком. Не таким звездным, как Лэмпард и Джеррард, но кажется что он может построить привлекательную команду.

У Борнмута и состав-то аккурат для чемпионшипа. Идиоты в руководстве сидят. Ослабили команду и еще требуют результат в матчах с грандами.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:29
Да, я тоже очень удивился, когда "Борнмут" сначала взял три очка, а потом проиграл три матча - "Арсеналу", МС и "Ливерпулю" - и тренера уволили.

Руководство, что, в этих матчах очки со своим мега-скромным составом ждало?)
ДСА
ДСА
сегодня в 17:07
0-9 - это просто жесть.
Гость
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