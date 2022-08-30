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Мерфи: «Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат»

сегодня, 08:50

Экс-хавбек «Ливерпуля» Дэнни Мерфи сравнил Эрлинга Холанда с Мохамедом Салахом.

Если Холанд будет здоров, то забьет много голов, никаких сомнений. Но я не думаю, что он побьет рекорд Салаха по голам за сезон АПЛ. Я думаю, что это очень сложно. Ему придется избегать травм весь сезон, плюс Гвардиола не должен будет убирать его из состава, при этом в команде много сильных игроков. Думаю, будет отрезок, который Холанд проведет за пределами поля. Его история травм не впечатляет. Он еще ни одного полного сезона не провел, а вы теперь думаете, что он сделает нечто такое, чего не делал прежде. Стойкость Салаха – одно из его достоинств. Он просто не пропускает матчи.

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Все комментарии
протон
протон ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:01
Где в 22 был Саллах и какой в эти 22 года Холанд? Это разного плана игроки, разные настолько как сокол-сапсан и белоголовый орлан. Саллах в свои 22 года только перешёл из Базеля (где суперзабивным и близко не был) в Челси где полировал в первый сезон банку не сыграв почти ничего. Потом аренды в Фиорентину и Рому, где, о чудо этот забавный кудряш из Египта забил 14 голов в сезоне 15-16. Потом в 24 года ещё один такой вменяемый сезону за Рому. И потом, в 25 переход в Ливерпуль который изменил всё. Просто пуф, как сверхновая. А что Холанд в 22? 141 гол в карьере, из них 86 в 89 матчах за дортмундскую Боруссию в Бундеслиге которая котируется выше сейчас выше чем Серия А. Если он сыграет за сезон ну не 55 матчей, ну 40-45 и забьёт при этом 30-35, то что, плохо будет что ли для 22-летнего дебютанта АПЛ? И зачем Холанду бить какие-то рекорды уже в первый сезон? Потом, когда окрепнет будет ставить рекорды. Но и Ман Сити тоже надо будет постараться эту супермашину сберечь ибо если ему дать волю сломя голову играть будет. Он же себя вообще не жалеет!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:56
В начале пути шансы всегда есть.
Гость
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