Мерфи: «Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат»

Экс-хавбек «Ливерпуля» сравнил с .

Если Холанд будет здоров, то забьет много голов, никаких сомнений. Но я не думаю, что он побьет рекорд Салаха по голам за сезон АПЛ . Я думаю, что это очень сложно. Ему придется избегать травм весь сезон, плюс Гвардиола не должен будет убирать его из состава, при этом в команде много сильных игроков. Думаю, будет отрезок, который Холанд проведет за пределами поля. Его история травм не впечатляет. Он еще ни одного полного сезона не провел, а вы теперь думаете, что он сделает нечто такое, чего не делал прежде. Стойкость Салаха – одно из его достоинств. Он просто не пропускает матчи.