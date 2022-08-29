Конте назвал условие, при котором «Тоттенхэм» сможет биться за чемпионство

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, в каком случае «шпоры» смогут бороться за чемпионство в АПЛ .

С новыми футболистами мы начали работать лишь полтора месяца назад. Ротация неизбежна, если приходится играть каждые три дня. Игрокам следует понимать, что порой лучше начать матч на скамейке запасных, чтобы в конце перевернуть итог встречи.

Этого периода времени должно быть достаточно, чтобы понять, смог ли клуб найти всех нужных исполнителей. Мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Но для того, чтобы навязать конкуренцию другим клубам, необходимо время, терпение и трансферные окна. Нам нужны еще как минимум два трансферных окна, чтобы поднять свой уровень.