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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Головин: «Месси, Неймар и Мбаппе — такие же люди, как и все»

сегодня, 10:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги 1 против ПСЖ (1:1).

Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звёзд мировой величины, но в то же время для нас это ещё и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.

Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава ПСЖ. Но в то же время в игре это всё немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо.

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Все комментарии
SonataArctica
SonataArctica ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 11:02
И нимба над головой не хватает)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:58
Такие как все: две руки,две ноги.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:56
Из этого трио, больше всего претензий к Мбаппе. ПСЖ мог выиграть, если бы Мбаппе не тянул одеяло на себя. Было несколько моментов, когда партнеры находились в лучшей позиции, отдай на них пас, вместо этого он лупит по воротам. По-моему у него звездная болезнь. Хочет быть главной звездой ПСЖ. Сейчас Неймар лучше и похоже Мбаппе это раздражает.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:54
Скажите мне, пожалуйста, в каком месте Мбаппе лучший игрок ? Не слежу за Лигой-1, но матчи сборных и ЛЧ смотрю постоянно и этот бегунок меня ничем не поражает уже года два. Помню в Монако реально казался уникумом, а сейчас вообще не цепляет. Тот же Салах, Бензема, Левандовски или Холланд как минимум не слабее.
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сегодня в 10:46
Талант виден на поле в игре!
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сегодня в 10:46
Ты, Саня, себе-то не льсти!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:44
Только зарплаты у них неземные...
Гость
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