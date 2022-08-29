Головин: «Месси, Неймар и Мбаппе — такие же люди, как и все»

Полузащитник «Монако» прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги 1 против ПСЖ (1:1).

Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звёзд мировой величины, но в то же время для нас это ещё и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.