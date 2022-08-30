Нигматуллин: «Преображение „Локомотива“ радует, это вселяет оптимизм»

Экс-игрок «Локомотива» поделился мнением о текущем состоянии команды.

Конечно же, меня удивил крупный счет в последнем матче. Тем не менее у «Локо», несмотря на две последние победы, были в этих встречах не совсем серьезные противники: развалившиеся после ухода Юрана «Химки» и «Оренбург», тоже не отличающийся крепкой игрой и составом. Но как бы то ни было, много забито мячей за два матча, и преображение «Локомотива» не может не радовать, это вселяет определенный оптимизм. Игнатьев вообще удивил: за 36 матчей забил три мяча за другие команды, а тут сразу три в одной игре. Так что надеюсь, что все у «Локомотива» впереди. Но работы, конечно, еще предстоит очень много.