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Нигматуллин: «Преображение „Локомотива“ радует, это вселяет оптимизм»

сегодня, 19:53

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о текущем состоянии команды.

Конечно же, меня удивил крупный счет в последнем матче. Тем не менее у «Локо», несмотря на две последние победы, были в этих встречах не совсем серьезные противники: развалившиеся после ухода Юрана «Химки» и «Оренбург», тоже не отличающийся крепкой игрой и составом. Но как бы то ни было, много забито мячей за два матча, и преображение «Локомотива» не может не радовать, это вселяет определенный оптимизм. Игнатьев вообще удивил: за 36 матчей забил три мяча за другие команды, а тут сразу три в одной игре. Так что надеюсь, что все у «Локомотива» впереди. Но работы, конечно, еще предстоит очень много.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 20:17
Жизнь на базе делвет вещи
dep6bkh9cqf4
dep6bkh9cqf4
сегодня в 19:56
Преображение?
Это не надолго.
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