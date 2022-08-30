Медведев: «Не надо возвращаться к старому формату Кубка России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал оценку текущему формату розыгрыша Кубка России.

Тот формат, который предназначался для Кубка Лиги, удалось сохранить в рамках Кубка России, что придает этому соревнованию особый колорит и особый смысл. Потому что модель очень интересная. Помимо Пути РПЛ , где играют по модели Лиги чемпионов, есть Путь регионов.

Вторая изюминка в том, что, даже заняв третье место в группе или проиграв один матч в плей‑офф, остаются шансы добраться до финала. Эта идея пришла из киберспорта, поэтому будет очень интересно. При этом финансовая сторона Кубка существенно увеличилась. Это дает возможность клубам не только окупить затраты. При наличии зрителей начиная со стадии 1/4 финала для них будет и хороший финансовый результат. Поэтому, скажу еще раз, турнир будет интересным. Наша первая игра с «Факелом» обещает быть такой же.

Пока мы не играем в еврокубках, это одна ситуация. Когда мы, надеюсь, вернемся, надо будет думать. Но мне кажется, не надо будет возвращаться к старому формату, а использовать то, что мы увидим в этом сезоне, плюс то, что еще предлагается сделать. Думаю, мы все вместе найдем такое решение, что будет и зрелищно, и выгодно.