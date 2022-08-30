Кавазашвили: «История Кокорина – это трагедия для меня»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи, что форвард «Фиорентины» не прилетел для обсуждения деталей и подписания контракта с «Арисом».

Я не могу ничего сказать о том, перейдет ли куда-то Кокорин, это нужно у него спрашивать или у его семьи. За последние два года он многое растерял, ему будет тяжело собраться.

История Кокорина – это трагедия для меня. Это был очень талантливый парень, и вдруг такой хороший мальчик, который умел играть в футбол, взял и пропал… Очень жаль.