Хаджи: «„Спартак“ один Кубок выиграл, надо продолжать в том же духе»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Думаю, самарцы выйдут основным составом на кубковый матч со «Спартаком». «Красно-белые» не должны играть вторым составом, потому что Кубок — хороший титул в нашем футболе. «Спартак» один Кубок выиграл, надо продолжать в том же духе. Несмотря на то что в выходные у «красно-белых» игра с «Зенитом», к кубковому матчу надо подойти тоже серьёзно. Будем надеяться на лучший результат для «Спартака». Но ни в коем случае нельзя терять ту игру, которую «Спартак» немного наладил.