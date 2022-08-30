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Хаджи: «„Спартак“ один Кубок выиграл, надо продолжать в том же духе»

сегодня, 17:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов19:00 Не начался

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Думаю, самарцы выйдут основным составом на кубковый матч со «Спартаком». «Красно-белые» не должны играть вторым составом, потому что Кубок — хороший титул в нашем футболе. «Спартак» один Кубок выиграл, надо продолжать в том же духе. Несмотря на то что в выходные у «красно-белых» игра с «Зенитом», к кубковому матчу надо подойти тоже серьёзно. Будем надеяться на лучший результат для «Спартака». Но ни в коем случае нельзя терять ту игру, которую «Спартак» немного наладил.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:03
Попробовать можно а получится ли))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:57
Ни о чем
j9v3pb3q9vrv
j9v3pb3q9vrv
сегодня в 17:57
что то рано заговорили о победе в кубке...
Гость
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