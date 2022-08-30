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Газзаев: «Захарян должен ставить задачу стать лучше, чем Шевченко»

сегодня, 16:50

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

Захарян — очень талантливый футболист, который, несмотря на свою молодость, показывает очень хорошую игру. Приглашение в «Челси» — признание его таланта. В 19 лет у парня должны быть амбиции играть в стартовом составе «Челси», а не ездить по арендам. Чтобы было именно так, Арсен должен отвечать всем требованиям и быть к этому готовым. Если он не готов к такому — ему нельзя переходить в «Челси». Если Арсен пойдет по арендам, он может просто сломать свою карьеру и затеряться.

Может ли Захарян стать лучше Аршавина? Из всех игроков постсоветского пространства лучшим был Андрей Шевченко. Тут двух мнений быть не может. Арсен не должен ставить перед собой задачу стать лучше Аршавина или Головина. Арсен должен быть лучше Шевченко. Только с такой задачей нужно идти в «Челси».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:00
Он ещё не перешёл никуда
drug01
drug01
сегодня в 17:15
А как её достигнуть???
Capral
Capral ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 17:12
Вот и я о том же....
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:12
Российского игрока сравнивают с российским игроком. Каким боком тут Шевченко с постсоветским пространством. А если еще вспомнить как последний проявил себя в "Челси"..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:05
Ладно,можешь объгонять, ведь у меня нет задачи непременно победить! Да и выигрывал уже пару раз! 🤣😜
Capral
Capral
сегодня в 17:02
Мостовому при жизни памятник поставили в Испании, а Шеве нет. У Шевы в Англии карьера незаладилась. В Милане, тренер был блистательный и состав бриллиантовый. А как бы сложилась судьба Шевы, окажись, он, к примеру в команде с более слабым составом и тренером? Возможно и не стал бы таким знаменитым. Всё относительно, Валерий Георгиевич. И еще, Шева талантливый футболист, но при полном отсутствии футбольного интеллекта. Заха- пацанчик креативный и очень тонкий, а таким футболистам, всегда труднее, чем другим...
Ну, и еще один, немаловажный фактор- Шева украинец, а Заха- игрок сб. России. Как говорится, делайте выводы, господа....
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