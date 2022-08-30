Газзаев: «Захарян должен ставить задачу стать лучше, чем Шевченко»

Бывший тренер ЦСКА высказал мнение о возможном переходе полузащитника из «Динамо» в «Челси».

Захарян — очень талантливый футболист, который, несмотря на свою молодость, показывает очень хорошую игру. Приглашение в «Челси» — признание его таланта. В 19 лет у парня должны быть амбиции играть в стартовом составе «Челси», а не ездить по арендам. Чтобы было именно так, Арсен должен отвечать всем требованиям и быть к этому готовым. Если он не готов к такому — ему нельзя переходить в «Челси». Если Арсен пойдет по арендам, он может просто сломать свою карьеру и затеряться.

Может ли Захарян стать лучше Аршавина? Из всех игроков постсоветского пространства лучшим был Андрей Шевченко. Тут двух мнений быть не может. Арсен не должен ставить перед собой задачу стать лучше Аршавина или Головина. Арсен должен быть лучше Шевченко. Только с такой задачей нужно идти в «Челси».