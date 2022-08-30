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Кечинов: «„Спартак“ набрал приличный ход. Играет красиво и зрелищно»

сегодня, 17:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов19:00 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Сегодня нас ожидает интересный матч двух играющих команд. «Спартак» набрал приличный ход. Играет красиво, зрелищно и результативно. У Самары тоже интересная и играющая команда, даже несмотря на то что ушли Зиньковский и Сарвели. «Крылья» стараются играть в свою игру. У них интересные и молодые футболисты.

Ротация? Конечно, сегодня будут играть те игроки, которые получают мало игровой практики. Кто играет больше, наверное, получат отдых перед «Зенитом», чтобы не дай бог не получить травму.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:41
Не стал бы пока торопиться. Спартак, это скорее недописанный роман на самом интересном месте. Что там напишут? Нарисуют дальше? Будет видно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:41
Вот в следующем туре и посмотрим, какой это ход...
Capral
Capral
сегодня в 17:39
Верно, красиво и зрелищно Спартак играет. Но солидности в игре нет. Спартак играет исключительно за счет могучей атаки, но в остальных линиях- мрак.
Гость
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