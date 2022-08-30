Кечинов: «„Спартак“ набрал приличный ход. Играет красиво и зрелищно»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Сегодня нас ожидает интересный матч двух играющих команд. «Спартак» набрал приличный ход. Играет красиво, зрелищно и результативно. У Самары тоже интересная и играющая команда, даже несмотря на то что ушли Зиньковский и Сарвели. «Крылья» стараются играть в свою игру. У них интересные и молодые футболисты.

Ротация? Конечно, сегодня будут играть те игроки, которые получают мало игровой практики. Кто играет больше, наверное, получат отдых перед «Зенитом», чтобы не дай бог не получить травму.