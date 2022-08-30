Добровольский: «С одной стороны, верю в трансфер Захаряна. С другой — нет»

Экс-игрок сборной СССР поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» в «Челси».

С одной стороны, верю в трансфер Захаряна. С другой — не понимаю, не верю. Тем более — в Англию. Не знаю точно, как сейчас, но раньше для получения рабочей визы в Великобритании футболисту нужно было сыграть около 75% матчей в год за свою сборную — то есть образно 7-8 из 10. Англия в этом плане кардинально отличается от всех стран Европы. Насколько я знаю, у Захаряна всего несколько игр за национальную команду. То есть он уже по этому критерию не подходит АПЛ . Как бы клуб ни старался, ему будет сложно оформить рабочую визу для Захаряна. Есть закон.

Созрел ли он для клуба уровня «Челси»? Я не понимаю, что значит готов. Если есть реальное предложение, собрал чемодан — и вперёд. А если нет, купит там одежду новую, ха-ха. Молодой парень же. Если хочет расти, надо ехать в Европу. Но Европа Европе рознь. Смысл ему переходить в австрийский или венгерский чемпионат? Шило на мыло. Пусть лучше в «Динамо» играет. Тут ты дома, уверен в себе, привычный быт, язык. Но, если есть предложение из Англии, Испании, Италии, его нельзя упускать. Тем более — от гранда, от клуба с именем.