Белоус: «„Амкал“ вполне может пройти „Звезду“»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал выход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России.
Посмотрим на их путь. За ними интересно наблюдать. Они вполне могут пройти «Звезду» из Второй лиги. Она не намного сильнее «Амкала», а может, даже, и слабее.
У футболистов в Медиалиге зарплаты до 150 тысяч рублей, чем не могут похвастать многие команды Второй лиги. Не вижу никаких проблем в том, что они обыгрывают такие команды. Ребята играют с хорошим настроением, хотят показать себя. Но дальше этого дело не пойдет: между Второй и Первой лигами — пропасть, а по поводу РПЛ мы даже и не разговариваем.