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Белоус: «„Амкал“ вполне может пройти „Звезду“»

сегодня, 17:33
ТверьЛоготип футбольный клуб Тверь0 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал выход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России.

Посмотрим на их путь. За ними интересно наблюдать. Они вполне могут пройти «Звезду» из Второй лиги. Она не намного сильнее «Амкала», а может, даже, и слабее.

У футболистов в Медиалиге зарплаты до 150 тысяч рублей, чем не могут похвастать многие команды Второй лиги. Не вижу никаких проблем в том, что они обыгрывают такие команды. Ребята играют с хорошим настроением, хотят показать себя. Но дальше этого дело не пойдет: между Второй и Первой лигами — пропасть, а по поводу РПЛ мы даже и не разговариваем.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 18:35
Да примерно уровня этих "Амкалов" и 2DROTS и есть. И бюджеты у них примерно такие же (да-да, эти "любители" очень хорошо получают).
ДСА
ДСА
сегодня в 17:56
Похоже команды второй лиги очень слабы.
jgxhyrha88r6
jgxhyrha88r6
сегодня в 17:39
вот вам и Амкал, удачи, ребята...
Гость
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