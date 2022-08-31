Белоус: «„Амкал“ вполне может пройти „Звезду“»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал выход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России.

Посмотрим на их путь. За ними интересно наблюдать. Они вполне могут пройти «Звезду» из Второй лиги. Она не намного сильнее «Амкала», а может, даже, и слабее.