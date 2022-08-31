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Круговой: «Чем больше матчей со „Спартаком“, тем лучше»

сегодня, 16:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.09.2022 Не начался

Защитник «Зенита» Данил Круговой хочет выиграть у «Спартака» все матчи в сезоне.

Как мне состав группы в Кубке России? Хорошие соперники. То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придает особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше. Будет зрелищный футбол, внимание болельщиков.

Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы, и, конечно, уверен, что, как всегда, наши болельщики заполнят «Газпром Арену».

Надеюсь, дерби двух столиц получатся интересными и в Кубке, и в чемпионате.

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