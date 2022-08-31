Мостовой: «В составе „Амкала“ блогеров практически нет»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России.

Конечно, их можно поздравить с победой. Молодцы, что прошли дальше. Но ведь важно понимать, что этот клуб не совсем правильно называть блогерским, ведь там именно блогеров то практически и нет. В составе доминируют футболисты, которые по каким-то причинам не смогли заиграть в профессиональных клубах.

Я понимаю, почему эти победы подаются словно крупные достижения, поскольку сам уже знаком с Медиалигой, но если быть откровенным, то пока «Амкал» не встречал на своем пути сильную команду. Не хочу обидеть «Тверь», но они сейчас идут практически на последнем месте в ФНЛ -2.

Если «Амкал» сможет дойти до более весомой стадии турнира, тогда это будет настоящим достижением. Это было бы красивой историей, как это бывает в Кубках Германии или Англии, но пока так говорить преждевременно.