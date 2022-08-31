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Мостовой: «В составе „Амкала“ блогеров практически нет»

сегодня, 16:34
ТверьЛоготип футбольный клуб Тверь0 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России.

Конечно, их можно поздравить с победой. Молодцы, что прошли дальше. Но ведь важно понимать, что этот клуб не совсем правильно называть блогерским, ведь там именно блогеров то практически и нет. В составе доминируют футболисты, которые по каким-то причинам не смогли заиграть в профессиональных клубах.

Я понимаю, почему эти победы подаются словно крупные достижения, поскольку сам уже знаком с Медиалигой, но если быть откровенным, то пока «Амкал» не встречал на своем пути сильную команду. Не хочу обидеть «Тверь», но они сейчас идут практически на последнем месте в ФНЛ-2.

Если «Амкал» сможет дойти до более весомой стадии турнира, тогда это будет настоящим достижением. Это было бы красивой историей, как это бывает в Кубках Германии или Англии, но пока так говорить преждевременно.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:56
Понятно, фейковая команда
bru7d3a5njxr
bru7d3a5njxr
сегодня в 16:55
вот вам и Амкал, что же понаблюдаем...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:53
В кои-то веки Царь по делу что-то сказал))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:47
Что то много Саша стал говорить
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:45
Да ладно... Царек здесь прав. Против них играют плохо.
drug01
drug01
сегодня в 16:37
Главное играют хорошо
Гость
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