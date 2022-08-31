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Наставник «Амкала»: «Блогерские команды также умеют играть в футбол»

сегодня, 17:28
ТверьЛоготип футбольный клуб Тверь0 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

Наставник «Амкала» Денис Зубко рассказал о победе над «Тверью».

В чем наш секрет? Блогерские команды также умеют играть в футбол. У нас есть желание, самоотдача. Тут нет секрета, это футбол. Я не знаю, какой годовой бюджет у «Твери». Это их команда, их деньги. Нам нет смысла это обсуждать. Сегодняшний матч был ничем не легче матча с «Зорким». Такой же напряженный. У «Твери» тоже были моменты. Хорошо сыграл и Саша Маменко (вратарь), и защитники. Все вместе добились победы.

Наши цели двигаться от игры к игре. Чем больше побеждаем, тем дальше по сетке окажемся. Каким результатом буду доволен? Дойти до финала Кубка России. Все реально, не бывает ничего невозможного.

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Ironigor
Ironigor
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На своём дворовом уровне.
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