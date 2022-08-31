Сёмин: «Ле Таллек — работоспособный футболист»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал переход полузащитника в «Торпедо».

В тот период, когда я его тренировал, он был одним из лидеров «Мордовии». Дамьен показывал пример, он обладал хорошими качествами. Этот футболист работоспособный. Но я давно его не видел. Сложно сейчас говорить что-то о нем. Наверное, торпедовцы его смотрели. Но по своему характеру это человек, который в любом единоборстве старается выиграть. Это командный игрок! О Ле Таллеке могу сказать только самые приятные слова.