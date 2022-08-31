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Сёмин: «Ле Таллек — работоспособный футболист»

сегодня, 13:00

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход полузащитника Дамьена Ле Таллека в «Торпедо».

В тот период, когда я его тренировал, он был одним из лидеров «Мордовии». Дамьен показывал пример, он обладал хорошими качествами. Этот футболист работоспособный. Но я давно его не видел. Сложно сейчас говорить что-то о нем. Наверное, торпедовцы его смотрели. Но по своему характеру это человек, который в любом единоборстве старается выиграть. Это командный игрок! О Ле Таллеке могу сказать только самые приятные слова.

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Zenit_84
сегодня в 13:14
Работоспособный пригодится
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