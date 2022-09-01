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ПСЖ вновь пытается подписать Шкриньяра

сегодня, 15:15

ПСЖ не оставляет попыток подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Парижане предлагают за игрока 50+10 миллионов евро. «Нерадзурри» ответили отказом, поскольку не хотят расставаться с футболистом в последний день трансферного окна. Диалог ведут между собой президенты клубов. Итальянцы готовы рассмотреть предложение стоимостью в 80 миллионов евро, парижане могут пойти на это уже сегодня. Контракт Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023-го, в январе парижане будут иметь шанс подписать игрока в качестве свободного агента.

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j3u6eq5uxbrw
j3u6eq5uxbrw
сегодня в 15:16
Желаем удачной сделки
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