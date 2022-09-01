Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Интер» может подписать бывшего игрока «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 13:53

Экс-защитник «Боруссии» Дортмунд Дэн-Аксель Загаду может стать игроком «Интера».

Итальянскому клубу предложили услуги футболиста, но главный тренер команды Симоне Индзаги видит игрока «Лацио» Франческо Ачерби в качестве приоритетной кандидатуры для усиления линии обороны миланцев. Требования Загаду по зарплате меньше, чем у Ачерби, а факт того, что француз на данный момент находится без клуба, сделает возможный переход бесплатным. Защитник хочет подписать с «нерадзурри» соглашение на три года, но итальянцев смущает склонность Загаду к травмам.

Все новости
СлухиКейлор Навас не хочет уходить в «Наполи» из-за понижения зарплаты
Сегодня, 14:19
Переход Захаряна срывается, а побитый Обамеянг в пути. «Челси» скатился без форвардов
Сегодня, 13:18Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
СлухиДиалло переходит в «РБ Лейпциг»
Сегодня, 12:55
Слухи«Марсель» планирует усилиться полузащитником сборной Марокко
Сегодня, 12:34
Слухи«Нант» сделал предложение «Мецу» по трансферу защитника
Сегодня, 12:14
СлухиОбамеянг в ближайшее время перейдёт в «Челси»
Сегодня, 11:27
Все комментарии
sx85m8sd54y2
sx85m8sd54y2
сегодня в 14:20
Будет на подхвате.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:01
Травматичен Загаду
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 13:55
Лишним точно не будет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 