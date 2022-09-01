«Интер» может подписать бывшего игрока «Боруссии» Дортмунд

Экс-защитник «Боруссии» Дортмунд Дэн-Аксель Загаду может стать игроком «Интера».
Итальянскому клубу предложили услуги футболиста, но главный тренер команды Симоне Индзаги видит игрока «Лацио» Франческо Ачерби в качестве приоритетной кандидатуры для усиления линии обороны миланцев. Требования Загаду по зарплате меньше, чем у Ачерби, а факт того, что француз на данный момент находится без клуба, сделает возможный переход бесплатным. Защитник хочет подписать с «нерадзурри» соглашение на три года, но итальянцев смущает склонность Загаду к травмам.