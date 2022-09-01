«Интер» может подписать бывшего игрока «Боруссии» Дортмунд

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сегодня, 13:53

Экс-защитник «Боруссии» Дортмунд может стать игроком «Интера».

Итальянскому клубу предложили услуги футболиста, но главный тренер команды Симоне Индзаги видит игрока «Лацио» в качестве приоритетной кандидатуры для усиления линии обороны миланцев. Требования Загаду по зарплате меньше, чем у Ачерби, а факт того, что француз на данный момент находится без клуба, сделает возможный переход бесплатным. Защитник хочет подписать с «нерадзурри» соглашение на три года, но итальянцев смущает склонность Загаду к травмам.