Кейлор Навас не хочет уходить в «Наполи» из-за понижения зарплаты

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сегодня, 14:19

Голкипер ПСЖ не хочет переходить в «Наполи» на правах аренды, поскольку в таком случае его зарплата заметно снизится.

Итальянский клуб подписал этим летом Сальваторе Сиригу, однако клуб ищет еще одного голкипера, который получит наибольшее количество игрового времени. Изначально неаполитанцы интересовались вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой, но успех в этом направлении достигнут не был.