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Кейлор Навас не хочет уходить в «Наполи» из-за понижения зарплаты

сегодня, 14:19

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас не хочет переходить в «Наполи» на правах аренды, поскольку в таком случае его зарплата заметно снизится.

Итальянский клуб подписал этим летом Сальваторе Сиригу, однако клуб ищет еще одного голкипера, который получит наибольшее количество игрового времени. Изначально неаполитанцы интересовались вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой, но успех в этом направлении достигнут не был.

«Наполи» и ПСЖ на данный момент не могут прийти к соглашению, ключевым фактором, который тормозит эту сделку, является нежелание Наваса потерять в деньгах. Сейчас он зарабатывает 9 миллионов евро за сезон, итальянский клуб готов предложить 3 млн. Навас хочет остаться в парижском клубе, чтобы зимой найти для себя более выгодный вариант, чем «Наполи».

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 14:21
Логично все, никто не хочет терять то что есть
t7b5t5bvmuqm
t7b5t5bvmuqm
сегодня в 14:20
Его можно понять
Гость
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